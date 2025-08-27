Съветниците в община Добричка ще обсъдят годишния план на социалните услуги за 2026 година на редовно заседание

Съветниците в община Добричка ще обсъдят годишния план на социалните услуги за 2026 година. Това е посочено в обявения на сайта на Община Добричка проект на дневен ред за днешното заседание на Общинския съвет.

Съветниците ще трябва да се запознаят с информация за изпълнение на бюджета на Община Добричка за първото полугодие на 2025 година.

Общинският съвет ще трябва да гласува десет докладни записки, свързани с формиране на самостоятелни и слети паралелки с по-малко от десет ученици в паралелка в училища, намиращи се на територията на Община Добричка за новата учебна 2025/2026 година.

На редовното заседание ще бъде решено дали да бъдат отпуснати финансови средства на три певчески групи, които имат желание да участват в Международен фолклорен фестивал „Цветове и ритми - 2025“ в град Тулча в Румъния

Съветниците ще трябва да решат кой да влезе в състава на постоянната Етична комисия при Добрички Общински съвет. Ще бъдат направени актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество.