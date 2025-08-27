Подробно търсене

Кипърският Пафос с бившия шеф на ЦСКА Кристиано Джарета и норвежкият Будьо/Глимт ще играят в Шампионската лига през новия сезон

Христо Бонински
Кипърският Пафос с бившия шеф на ЦСКА Кристиано Джарета и норвежкият Будьо/Глимт ще играят в Шампионската лига през новия сезон
Кипърският Пафос с бившия шеф на ЦСКА Кристиано Джарета и норвежкият Будьо/Глимт ще играят в Шампионската лига през новия сезон
Снимка: Mats Torbergsen/NTB Scanpix via AP
Лимасол,  
27.08.2025 07:19
 (БТА)

Кипърският Пафос се класира за същинската фаза на Шампионската лига, след като завърши в реванша срещу сръбския гранд Цървена звезда 1:1. Преди седмица, кипърският тим, чийто шеф е бившият спортен директор на ЦСКА Кристиано Джарета, се наложи над съперника си в Белград с 2:1 и с общ резултат 3:2 продължава напред.

В Лимасол във вторник Цървена звезда поведе в резултата чрез Мирко Иванич след час игра и мачът отиваше към продължения, но минута преди края на редовното време бразилският нападател Жажа изравни за Пафос и вкара скромния кипърски тим в най-престижния турнир. Пафос наскоро привлече бившия защитник на Челси и Пари Сен Жермен Давид Луис.

Норвежкият Будьо/Глимт очаквано продължи към Шампионската лига, след като загуби реванша с 1:2, но бе спечелил първия двубой с 5:0. Матиас Юоргенсен изведе норвежците напред в резултата и в Астрия, но тимът от Грац все пак успя да направи пълен обрат чрез попадения на Сийди Джата и Тим Оерман. 


Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига:

Пафос (Кипър) - Цървена звезда (Сърбия) - 1:1 (2:1)
Щурм Грац (Австрия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - 2:1 (0:5)
Кайрат Алмати (Казахстан) - Селтик (Шотландия) - 3:2 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията (0:0)

днес:
Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - (3:1)
Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) (0:0)
Брюж (Белгия) - Рейнджърс (Шотландия) - (3:1)
Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - (1:1)

* Заб: В скоби са посочени резултатите от първите мачове.

/ХБ/

Свързани новини

20.08.2025 08:27

Победи за гостите в първите мачове от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионска лига

С победи за гостите завършиха първите три мача от плейофния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига.   Съставът на ФК Карабах надигра унгарския първенец Ференцварош с 3:1 насред Будапеща и направи голяма крачка към класиране за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:15 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация