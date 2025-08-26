Кайрат Алмати елиминира Селтик и ще играе в основната фаза на Шампионската лига

Кайрат Алмати за първи път ще играе в основната фаза на Шампионската лига. Отборът от Казахстан победи драматично пред собствена публика с 3:2 след изпълнение на дузпи Селтик, след като двата отбора направиха равенство 0:0 в редовното време и продълженията. В първата среща между двата отбора преди седмица резултатът отново беше 0:0.

Вратарят на Кайрат Темирлан Анарбеков, който спаси три дузпи, се превърна в герой за домакините, отразявайки удари от бялата точка на Адам Айда, Люк Макауън и Дайдзен Маеда.

Преди това шампионът на Шотландия имаше превъзходство, но не можа да реши двубоя в редовното време и продълженията, като пропуски направиха Джеймс Форест, Маеда и Бенямин Нюгрен.

В състава на Кайрат 80 минути игра бившият нападател на българския Левски - Рикардиньо.

Алмати е най-източната точка, която ще приеме мачове от основната фаза на Шампионската лига.

Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига: Кайрат Алмати (Казахстан) - Селтик (Шотландия) - 3:2 след изпълнение на дузпи,

0:0 в редовното време и продълженията, (0:0) по-късно днес: Пафос (Кипър) - Цървена звезда (Сърбия) - (2:1) Щурм Грац (Австрия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - (0:5) в сряда: Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - (3:1) Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) (0:0) Брюж (Белгия) - Рейнджърс (Шотландия) - (3:1) Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - (1:1) * Заб: В скоби са посочени резултатите от първите мачове.