Кайрат Алмати елиминира Селтик и ще играе в основната фаза на Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Alikhan Sariyev
Алмати, Казахстан,  
26.08.2025 22:45
 (БТА)

Кайрат Алмати за първи път ще играе в основната фаза на Шампионската лига. Отборът от Казахстан победи драматично пред собствена публика с 3:2 след изпълнение на дузпи Селтик, след като двата отбора направиха равенство 0:0 в редовното време и продълженията. В първата среща между двата отбора преди седмица резултатът отново беше 0:0. 

Вратарят на Кайрат Темирлан Анарбеков, който спаси три дузпи, се превърна в герой за домакините, отразявайки удари от бялата точка на Адам Айда, Люк Макауън и Дайдзен Маеда.

Преди това шампионът на Шотландия имаше превъзходство, но не можа да реши двубоя в редовното време и продълженията, като пропуски направиха Джеймс Форест, Маеда и Бенямин Нюгрен.

В състава на Кайрат 80 минути игра бившият нападател на българския Левски - Рикардиньо.

Алмати е най-източната точка, която ще приеме мачове от основната фаза на Шампионската лига. 

Реванши от плейофния кръг в Шампионската лига:

Кайрат Алмати (Казахстан) - Селтик (Шотландия) - 3:2 след изпълнение на дузпи, 
0:0 в редовното време и продълженията, (0:0)

по-късно днес:
Пафос (Кипър) - Цървена звезда (Сърбия) - (2:1)
Щурм Грац (Австрия) - Будьо/Глимт (Норвегия) - (0:5)

в сряда:
Карабах (Азербайджан) - Ференцварош (Унгария) - (3:1)
Бенфика (Португалия) - Фенербахче (Турция) (0:0)
Брюж (Белгия) - Рейнджърс (Шотландия) - (3:1)
Копенхаген (Дания) - Базел (Швейцария) - (1:1)

* Заб: В скоби са посочени резултатите от първите мачове.

/ГК/

