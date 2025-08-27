Кметът на Борово предлага да бъде упълномощен да представлява Общината на извънредното общо събрание на съдружниците във "ВиК" - Русе

Кметът на Борово Валентин Панайотов да бъде упълномощен да представлява Общината в качеството ѝ на съдружник във "ВиК" - Русе по време на извънредното общо събрание на дружеството, което ще се състои на 30 септември тази година, предлага с докладна до Общинския съвет на Борово Панайотов, съобщи за БТА председателят на Общинския съвет в Борово Пламен Симеонов.

Той обясни, че 51 процента от акциите на дружеството са държавна собственост, а останалите 49 процента са разпределени между осемте общини в областта. Борово притежава процент от акциите в дружеството. Сред точките в дневния ред на събранието на "ВиК"-Русе е и избор на управител.

В докладната записка се предлага при отсъствие на кмета на Борово общината да бъде представлявана на общото събрание на 30 септември т. г. от заместник-кмета на града Росен Иванов.

Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет в Борово днес. Дневният ред включва общо 15 точки.

Сред докладните, които ще бъдат разгледани, са допълнение и изменение на списък на служители, имащи право на заплащане на транспортните разходи, както и приемане на изменение и допълнение на различни общински наредби, свързани със съответствието им със Закона за въвеждането на еврото в България.