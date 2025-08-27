Годишният отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2024 г. ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет

site.btaГодишният отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2024 г. ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет
Годишният отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2024 г. ще бъде гласуван на днешното заседание на Общинския съвет. По време на заседанието се предвижда да бъде приет и Годишен план за развитие на социалните услуги през 2026 г. на територията на общината. Това са две от точките, посочени в предварително обявения дневен ред на заседанието, който е публикуван на сайта на Община Бойница.
В рамките на законоустановения срок за обществено обсъждане няма постъпили предложения и становища по отношение на публикувания Годишен план за развитие на социалните услуги. В изготвения план, който предстои да бъде гласуван от общинските съветници, е предвидено запазване на броя, капацитета и видовете социални услуги, които Община Бойница предоставя.
Третата точка от дневния ред на днешното заседание се отнася за готовността на Основно училище „Васил Левски“ и детска градина „Йонка Маркова“ в село Бойница за новата учебна 2025-2026 година.
Заседанието на Общинския съвет в Бойница ще се състои от 10:00 ч. в Ритуалната зала на общината.
