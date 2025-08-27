Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Кулинарен фестивал, фермерски пазар и алея на занаятите са част от програмата на Панаирните дни на град Левски
Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
27.08.2025 08:56
 (БТА)

Фермерски пазар, национален кулинарен фестивал и алея на занаятите са част от програмата на предстоящите в град Левски традиционни панаирни дни. Това съобщи Любка Христова от Община Левски.

За първи път тази година във фермерския пазар ще участват 16 производители, които ще представят био и еко продукти и ще предложат на посетителите истинските вкусове от природата, отбеляза Христова.

Едно от очакваните събития по време на панаира е Националният фестивал „Пълнената чушка - най-вкусната левченска традиция”. Неговото шесто издание е посветено на двете значими годишни, които се отбелязват в Левски – 80-годишнината от обявяването на селището за град и 100-годишнината от рождението на актьора Георги Парцалев.

Пазителите на кулинарната традиция ще представят кулинарното си майсторство в състезателните категории - „Пазители на традицията”, „Кулинарно вдъхновение” и „Шарено бурканче”. Отличените ще получат награди, осигурени от Община Левски. Отговорната задача да отличи и връчи приза за „Най-вкусна пълнена чушка“ ще има шеф Светлана Илиева, допълни Христова.

По време на фестивала ще се състои творческата инициатива „Панаир и пълнената чушка“, целта на която е да се набират средства за скулптурната композиция „Земляците“. 

Алея на занаятите е друг акцент от празничната програма на Левски. 

Концерти също са част от програмата на традиционния панаир на град Левски. Със свои изпълнения в града ще гостуват Атанас Колев, група „Фанданго“, Момчил Колев от дуета „Дони и Момчил“ и други.

Панаирните дни в Левски ще се състоят от 28 до 31 август.

/ВД/

Свързани новини

23.08.2025 11:29

Община Левски сключи два договора за подмяна на водопроводи в четири села

Община Левски сключи два договора за подмяна на водопроводи в четири села, съобщи във Фейсбук кметът на общината Любка Александрова. Договорите ще се изпълняват към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Първият е за реконструкция на вътрешна водопроводна
02.08.2025 10:55

В град Левски започна записването за националния кулинарен фестивал „Пълнената чушка - най-вкусната левченска традиция”

В град Левски започна записването за шестото издание на националния фестивал „Пълнената чушка - най-вкусната левченска традиция”. Той ще се състои в рамките на програмата за Панаирните дни на града, съобщават от Общината.
18.07.2025 23:13

В Левски се състоя тържествена заря-проверка в памет на загиналите за свободата и независимостта на България

В град Левски се състоя тържествена заря-проверка в памет на загиналите за свободата и независимостта на България. В нея участваха три роти с курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“.
13.06.2025 22:16

В Левски започнаха Празниците на изкуствата „Парцалев 2025“

В Левски тази вечер официално бяха открити 20-ите Празници на изкуствата, посветени на Георги Парцалев. Акцентът в тазгодишното издание е 100-годишнината от рождението на българския актьор. Откриването се състоя в читалището, което носи неговото

