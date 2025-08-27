Кулинарен фестивал, фермерски пазар и алея на занаятите са част от програмата на Панаирните дни на град Левски

site.btaКулинарен фестивал, фермерски пазар и алея на занаятите са част от програмата на Панаирните дни на град Левски
Фермерски пазар, национален кулинарен фестивал и алея на занаятите са част от програмата на предстоящите в град Левски традиционни панаирни дни. Това съобщи Любка Христова от Община Левски.
За първи път тази година във фермерския пазар ще участват 16 производители, които ще представят био и еко продукти и ще предложат на посетителите истинските вкусове от природата, отбеляза Христова.
Едно от очакваните събития по време на панаира е Националният фестивал „Пълнената чушка - най-вкусната левченска традиция”. Неговото шесто издание е посветено на двете значими годишни, които се отбелязват в Левски – 80-годишнината от обявяването на селището за град и 100-годишнината от рождението на актьора Георги Парцалев.
Пазителите на кулинарната традиция ще представят кулинарното си майсторство в състезателните категории - „Пазители на традицията”, „Кулинарно вдъхновение” и „Шарено бурканче”. Отличените ще получат награди, осигурени от Община Левски. Отговорната задача да отличи и връчи приза за „Най-вкусна пълнена чушка“ ще има шеф Светлана Илиева, допълни Христова.
По време на фестивала ще се състои творческата инициатива „Панаир и пълнената чушка“, целта на която е да се набират средства за скулптурната композиция „Земляците“.
Алея на занаятите е друг акцент от празничната програма на Левски.
Концерти също са част от програмата на традиционния панаир на град Левски. Със свои изпълнения в града ще гостуват Атанас Колев, група „Фанданго“, Момчил Колев от дуета „Дони и Момчил“ и други.
Панаирните дни в Левски ще се състоят от 28 до 31 август.
