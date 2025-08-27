Решение на Общинския съвет в Ново село за утвърждаване на паралелките с по-малко ученици ще бъде разгледано отново на днешното заседание

Решение на Общинския съвет в Ново село от заседанието на 24 юли е върнато от областния управител на област Видин и ще бъде разгледано отново днес. Решението се отнася за утвърждаването на поднормативни паралелки и паралелки с по-малко от 10 ученици в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий” в село Ново село за учебната 2025-2026 година. Това е посочено в предварителния дневен ред на днешното заседание, който е публикуван на сайта на Община Ново село.

В мотивите на областния управител се посочва, че към Решението на Общинския съвет не е приложено разрешение на началника на Регионалното управление на образованието, както и решение на Общинския съвет за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.

Общинските съветници ще гласуват и за утвърждаване на разновъзрастови групи по населени места към детска градина „Академик Стефан Младенов“ за учебната 2025-2026 година.

Друга точка от дневния ред на предстоящото заседание се отнася за подадено проектно предложение на общинската администрация в Ново село по процедура за инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги и осигуряване на електрическо превозно средство за предоставянето им. В материалите за заседанието са посочени конкретните социални услуги в община Ново село, за които се кандидатства.

Отчет на кмета на общината Венислав Ангелов за изпълнението на решенията на Общинския съвет за периода от началото на април до края на юни тази година и общинският годишен план на социалните услуги за 2026 г. също са част от дневния ред на заседанието.

Ще бъде разгледано и предложение за промяна на предназначението на част от общински терен в село Неговановци – от публична в частна общинска собственост, с цел продажба.

Общо 10 са точките в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. То ще се състои от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Ново село.