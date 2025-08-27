С церемония на площада в Хасково ще бъде посрещната маневрената рота, участвала в Стабилизиращите сили на НАТО в Косово

С церемония на площад „Свобода“ в Хасково днес ще бъде посрещната маневрената рота от състава на Втора тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски. Ротата се завръща от участие като част от състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR), съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Военнослужещите ще бъдат приветствани от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов.

По време на церемонията за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи щe бъдат връчени награди на отличени военнослужещи, допълват от МО.

Маневрената рота беше изпратена за участие в мисията в края на февруари, също от централния площад на Хасково.