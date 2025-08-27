Носителят на трофея Щутгарт се наложи над Брауншвайг след изпълнението на 20 дузпи в турнира за Купата на Германия

Щутгарт, който е носител на Купата на Германия, се размина с отпадане още на старта на турнира тази година, като в крайна сметка се наложи над Брауншвайг след изпълнение на дузпи.

Мачът беше изключително зрелищен, като редовното време завърши 3:3, а продълженията 4:4. Свен Колер изведе Брауншвайг напред, а Ермедин Демирович изравни за "швабите" още през първата част. След почивката отново Демирович даде преднина за Щутгарт, но домакините направиха пълен обрат чрез попадения на Фабио Да Микеле Санчес, който се разписа два пъти. В предпоследната минута на редовното време звездата на Щутгарт Ник Молтезаме изравни и прати мача в продължения.

В началото на новите 30 минути Сануси Ба си вкара автогол и Щутгарт поведе, в 104-ата минута Крисиан Конте изравни за 4:4.

При първите пет дузпи за Брауншвайг пропуснаха Йохан Гомес и Макс Мари, но и за Щутраглрт имаше два пропуска на Чема Андрес и Дан Загаду. Така двата тима изпълниха общо 20 дузпи, като едва при десетия удар Лукас Френкерт пропусна за Брауншвайг, а Лоренц Асиньон бе точен за Щутгарт.