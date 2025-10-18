Музиканти от Австрия, Испания, Великобритания и Белгия гостуват на фестивала Varna jazz days

Тазгодишното издание на фестивала Varna jazz days ще предложи клубни вечери, семейно приключение и четири концерта на различни места във Варна до края на месец ноември, съобщава организаторът Нейко Бодуров във Фесйбук.

Първото събитие е уличен джем сешън тази събота, 18 октомври, в 13:00 часа на площад „България“, на централната пешеходна алея във Варна. В джем сешъна ще участват музикантите Нейко Бодуров, Стоян Роянов, Нейчо Петров-Реджи, Витомир Попов, Даниела Белчева, Антоанела Петрова, Страцимир Павлов, Николай Петров, Павел Найденов и Валери Ценков. Вторият концерт е на 25 октомври в „Ла Кашет“.

Фестивалът ще има прояви и на сцена „Филиал“ на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“. Първото събитие там е на 9 ноември с участието на квартетите Alpha Trianguli от Австрия и Momi Maiga от Испания. А второтое- на 30 ноември, когато ще се представят триото Sultan Stevenson от Великобритания и британско-белгийския квинтет Ineza.

Другите събития на Varna jazz days са в „Кампус 90“, където на 15 ноември ще има суинг маратон с българската формация VSOP &The Oldie Goldies, а на 23-ти същия месец предстои фамилен джаз концерт.

Както БТА писа, през 2024 г. Varna jazz days предложи концерти на сцената на читалище „Отец Паисий“ с участието на Ейми Гадиага, Васил Вутев, Васил Хаджигрудев, формацията „Пеев-Турийски“, както и клубни вечери във формат „Джаз лаборатории“ в „Ла Кашет“.