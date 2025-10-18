Студенти и млади специалисти ще могат да се срещнат с работодатели в технологичния сектор на кариерен форум в София

Кариерният форум Tech Career Days by JobTiger 2025 ще се състои днес в София, съобщават от HR компанията и кариерен сайт "ДжобТайгър" (JobTiger).

За 16-а поредна година форумът дава възможности на работодателите в технологичния сектор да се срещнат с талантливи кандидати, сред които както студенти с малко или без трудов опит, така и работещи специалисти, които търсят нови кариерни предизвикателства, посочват организаторите.

Официалното откриване ще се състои от 10:00 ч. в столичния хотел "Маринела". Форумът ще продължи до 16:00 часа със срещи на компаниите участници с търсещи работа студенти и млади специалисти.

В откриването на форума се предвижда да участват вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, управителят на "ДжобТайгър" Светлозар Петров.

По време на откриването ще се проведе церемония по връчването на първите Tech in Bulgaria Awards, отличаващи компании в технологичния сектор и техния принос към кампанията Tech in Bulgaria.