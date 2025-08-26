ЦСКА се размина с португалски защитник от първенството на Унгария

ЦСКА се е провалил в опитите си да привлече защитника на Уйпещ Андре Дуарте, съобщиха унгарските медии. Според тях от ръководството на „червените“ са предложили 1,5 милиона евро за португалския централен бранител. Дуарте не попадна в групата за двубоя срещу Залаегерсег (4:1) през уикенда, но в крайна сметка шефовете на Уйпещ са решили да откажат офертата.

От унгарският клуб пуснаха официално изявление, в което декларираха, че нямат намерение да продават един от най-добрите си футболисти. Като причина беше изтъкнато, че толкова скоро преди края на трансферния прозорец би било твърде рисковано клубът да се раздели с ключов играч и да му търси заместник. Предложението на ЦСКА е било за сумата от 1,5 милиона евро и щеше да е рекордна за изходящ трансфер в историята на клуба от Будапеща.

27-годишният Дуарте преди това играел в Румъния, Италия и Хърватия. Уйпещ го привлече от Осиек през 2024 година срещу 400 000 евро.