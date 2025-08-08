Подробно търсене

Роналдо вкара хеттрик за Ал-Насър

Боян Денчев
снимка: АР
Фаро,  
08.08.2025 10:21
 (БТА)

Ал-Насър разгроми португалския Рио Аве с 4:0 в приятелски мач, а Кристиано Роналдо реализира хеттрик. Мохамед Симакан беше дал аванс на състава от Рияд.

Роналдо отново показа завидна форма, а партньорството му с новото попълнение Жоао Феликс започна на ниво.

Ал-Насър ще играе срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19-и тимът на Жорже Жезус ще се изправи срещу Ал-Итихад в мач за Суперкупата на Саудитска Арабия.

/БД/

