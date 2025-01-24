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Лацио практически си гарантира първото място в основната фаза на Лига Европа

Георги Крумов
Лацио практически си гарантира първото място в основната фаза на Лига Европа
Лацио практически си гарантира първото място в основната фаза на Лига Европа
снимка: АП/Alessandra Tarantino
Рим,  
24.01.2025 00:32
 (БТА) 
Мачове от седмия кръг в Лига Европа: 

АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Рома (Италия)                        1:0                      
Будьо/Глимт (Норвегия) - Макаби Тел Авив (Израел)               3:1 
Порто (Португалия) - Олимпиакос (Гърция)                        0:1
Фенербахче (Турция) - Олимпик Лион (Франция)                    0:0
Хофенхайм (Германия) - Тотнъм (Англия)                          2:3
Малмьо (Швеция) - Твенте (Нидерландия)                          2:3
Виктория Пилзен (Челхия) - Андерлехт (Белгия)                   2:0
Карабах (Азербайджан) - ФКСБ (Румъния)                          2:3
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ференцварош (Унгария)           2:0
Елфсборг (Швеция) - Ница (Франция)                              1:0
Лацио (Италия) - Реал Сосиедад (Испания)                        3:1
Лудогорец (България) - Мидтиланд (Дания)                        0:2
Манчестър Юнайтед (Англия) - Рейнджърс (Шотландия)              2:1
ПАОК Солун (Гърция) - Славия Прага (Чехия)                      2:0
РФС (Латвия) - Аякс (Нидерландия)                               1:0
Роял Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Спортинг Брага (Португалия)    2:1

от сряда:
Бешикташ (Турция) - Атлетик Билбао (Испания)                    4:1

от вторник:
Галатасарай (Турция) - Динамо Киев (Украйна)                    3:3

Класиране:
                            М   ГР  Т
 1. Лацио                   7   +13 19    
 2. Айнтрахт Франкфурт      7   +6  16
 3. Атлетик Билбао          7   +6  16
 4. Манчестър Юнайтед       7   +5  15
 5. Олимпик Лион            7   +8  14
 6. Тотнъм                  7   +5  14 
 7. Андерлехт               7   +3  14
 8. ФКСБ                    7   +3  14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 9. Галатасарай             7   +4  13
10. Будьо/Глимт             7   +3  13  
11. Виктория Пилзен         7   +3  12
12. Олимпиакос              7   +3  12
13. Рейнджърс               7   +5  11
14. АЗ Алкмаар              7   +1  11
15. Юнион                   7   +1  11
16. Аякс                    7   +7  10
17. ПАОК Солун              7   +4  10
18. Реал Сосиедад           7   +2  10
19. Мидтиланд               7    0  10
20. Елфсборг                7   -2  10
21. Рома                    7   +2   9
22. Ференцварош             7   -1   9
23. Фенербахче              7   -2   9
24. Бешикташ                7   -4   9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25. Порто                   7   +1   8
26. Твенте                  7   -2   7
27. Спортинг Брага          7   -4   7
28. Хофенхайм               7   -4   6
29. Макаби Тел Авив         7   -8   6
30. РФС                     7   -6   5
31. Славия Прага            7   -4   4
32. Малмьо                  7   -7   4
33. Лудогорец               7   -7   3
34. Карабах                 7   -11  3
35. Ница                    7   -9   2
36. Динамо Киев             7   -14  1

/ГК/

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