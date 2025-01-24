Лацио практически си гарантира първото място в основната фаза на Лига Европа

Мачове от седмия кръг в Лига Европа: АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Рома (Италия) 1:0 Будьо/Глимт (Норвегия) - Макаби Тел Авив (Израел) 3:1 Порто (Португалия) - Олимпиакос (Гърция) 0:1 Фенербахче (Турция) - Олимпик Лион (Франция) 0:0 Хофенхайм (Германия) - Тотнъм (Англия) 2:3 Малмьо (Швеция) - Твенте (Нидерландия) 2:3 Виктория Пилзен (Челхия) - Андерлехт (Белгия) 2:0 Карабах (Азербайджан) - ФКСБ (Румъния) 2:3 Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ференцварош (Унгария) 2:0 Елфсборг (Швеция) - Ница (Франция) 1:0 Лацио (Италия) - Реал Сосиедад (Испания) 3:1 Лудогорец (България) - Мидтиланд (Дания) 0:2 Манчестър Юнайтед (Англия) - Рейнджърс (Шотландия) 2:1 ПАОК Солун (Гърция) - Славия Прага (Чехия) 2:0 РФС (Латвия) - Аякс (Нидерландия) 1:0 Роял Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Спортинг Брага (Португалия) 2:1 от сряда: Бешикташ (Турция) - Атлетик Билбао (Испания) 4:1 от вторник: Галатасарай (Турция) - Динамо Киев (Украйна) 3:3 Класиране: М ГР Т 1. Лацио 7 +13 19 2. Айнтрахт Франкфурт 7 +6 16 3. Атлетик Билбао 7 +6 16 4. Манчестър Юнайтед 7 +5 15 5. Олимпик Лион 7 +8 14 6. Тотнъм 7 +5 14 7. Андерлехт 7 +3 14 8. ФКСБ 7 +3 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Галатасарай 7 +4 13 10. Будьо/Глимт 7 +3 13 11. Виктория Пилзен 7 +3 12 12. Олимпиакос 7 +3 12 13. Рейнджърс 7 +5 11 14. АЗ Алкмаар 7 +1 11 15. Юнион 7 +1 11 16. Аякс 7 +7 10 17. ПАОК Солун 7 +4 10 18. Реал Сосиедад 7 +2 10 19. Мидтиланд 7 0 10 20. Елфсборг 7 -2 10 21. Рома 7 +2 9 22. Ференцварош 7 -1 9 23. Фенербахче 7 -2 9 24. Бешикташ 7 -4 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25. Порто 7 +1 8 26. Твенте 7 -2 7 27. Спортинг Брага 7 -4 7 28. Хофенхайм 7 -4 6 29. Макаби Тел Авив 7 -8 6 30. РФС 7 -6 5 31. Славия Прага 7 -4 4 32. Малмьо 7 -7 4 33. Лудогорец 7 -7 3 34. Карабах 7 -11 3 35. Ница 7 -9 2 36. Динамо Киев 7 -14 1