Николай Костов определи група от 19 футболисти за гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив

Група от 19 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за мача от 4-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (Пловдив). Двубоят в парк „Лаута“ е днес, 6 август от 21:15 часа.

Ето и цялата група на „сините“:

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Хосе Кордоба, Вендерсон Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Дарлан, Ивелин Попов, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо.