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Николай Костов определи група от 19 футболисти за гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив

Боян Денчев
Николай Костов определи група от 19 футболисти за гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив
Николай Костов определи група от 19 футболисти за гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив
Пловдив,  
06.08.2023 13:17
 (БТА)

Група от 19 футболисти определи старши треньорът на Левски Николай Костов за мача от 4-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (Пловдив). Двубоят в парк „Лаута“ е днес, 6 август от 21:15 часа.

Ето и цялата група на „сините“:

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Хосе Кордоба, Вендерсон Цунами, Андриан Краев, Асен Митков, Асен Чандъров, Илиян Стефанов, Дарлан, Ивелин Попов, Асими Фадига, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Роналдо, Уелтън, Рикардиньо.

/БД/

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