Гергана Брънзова след края на програмата Her World, Her Rules: "Изграждане на ново баскетболно поколение в България е нашата мисия!"

Професионалистите от мъжкия отбор на Черноморец в Националната баскетболна лига се включиха във фестивала Her World, Her Rules в Бургас. Фокус на събитието беше 3 по 3 баскетбол за момичета. Инициативата се организира от БФ Баскетбол като част от програмата на ФИБА Европа Her World Her Rules, който цели популяризиране на баскетбола сред най-малките момичета.