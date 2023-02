Баскетболистите на Черноморец се включиха във фестивала Her World, Her Rules в Бургас

Професионалистите от мъжкия отбор на Черноморец в Националната баскетболна лига се включиха във фестивала Her World, Her Rules в Бургас. Фокус на събитието беше 3 по 3 баскетбол за момичета. Инициативата се организира от БФ Баскетбол като част от програмата на ФИБА Европа Her World, Her Rules, който цели популяризиране на баскетбола сред най-малките момичета. До сега фестивали за бъдещите баскетболни звезди бяха проведени в Габрово, Гоце Делчев, Варна и Пловдив.

Близо 120 деца се включиха в заниманията в зала "Бойчо Брънзов". Освен че имаха възможност да демонстрират и споделят баскетболните си умения и да придобият нови такива, всички участници имаха възможност да се срещнат лично и да вземат автограф от звездите на „Акулите“, сред които са настоящият национал на България Симеон Лепичев и треньорът на тима и бивш национал на Франция и България Васил Евтимов.

Главни координатори на събитието и програмата са Мениджър развитие женски баскетбол Албена Брънзова и менторът Гергана Брънзова, специалист по холистичен баскетбол, менторство, оптимална спортна подготовка и личностно развитие.

Финалът на програмата Her World, Her Rule за България ще бъде навръх 8 март в София, като целта е да се обхванат максимален брой малки момичета в училищна възраст и местни треньори, които да запалят искрата на любовта към баскетбола в децата. В София участничките също ще се запознаят със специализирани умения за развитие в 3 по 3 баскетбола.

Инициативата у нас е под надслова #newgenbasketballbulgaria (ново поколение баскетболистки в България).