Иран се надява, че доставките на руски природен газ през Азербайджан ще започнат скоро

Иран се надява, че доставките на природен газ за страната от Русия през Азербайджан ще започнат скоро, заяви в интервю за ТАСС посланикът на Иран в Москва Казем Джалали.
Той допълни, че почти всички въпроси за това с „Газпром“ за решени.
„Надяваме се, че това ще стане в кратки срокове. В момента водим преговори с „Газпром“, практически всички въпроси са решени. Но трябва да намерим общ език по отношение на цената. Ако този въпрос също бъде решен, тогава всичко ще тръгне“, каза посланикът.
По-рано руският министър на енергетиката Сергей Цивилев заяви на 18-ата междуправителствена комисия по търговско-икономическото сътрудничество между Русия и Иран, че първите доставки на руски природен газ за Иран по съществуващата инфраструктура през Азербайджан ще започнат още през 2025 г. в размер до 1,8 млрд. куб. м годишно.
През април Москва и Техеран се договориха за доставката на 55 млрд. куб. м газ от Русия за Иран, след като през 2024 г. „Газпром“ подписа меморандум с Националната иранска газова компания, припомня Ройтерс.
Русия задълбочи връзките си с Иран след началото на войната в Украйна и подписа договор за стратегическо партньорство с Техеран през януари. И двете страни са под западни санкции, а руският износ на петрол и газ за Европа рязко спадна.
Москва помогна на Иран да построи първия си ядрен реактор в Бушехр.
