Цените на петрола леко се повишават на фона на опасения за доставките след украински атаки срещу енергийни обекти в Русия

Илиян Цвейн
Снимка: Matthew Brown/AP, архив
Сингапур,  
25.08.2025 09:10
 (БТА)
Котировките на петрола отбелязаха леко повишение в азиатската търговия, след като Украйна засили атаките си срещу Русия през уикенда, което подхрани опасенията, че доставките на руски петрол могат да бъдат прекъснати, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Brent от Северно море, който е референтен за Европа, нараснаха с 3 цента или 0,04 на сто до 67,76 долара за барел към 06:42 часа българско време. 

Американският West Texas Intermediate (WTI) поскъпна със 7 цента и един барел сее продава по 63,73 долара.

Украйна предприе атака с дронове срещу Русия в неделя, което доведе до намаляване на капацитета на един от реакторите на Курската АЕЦ, една от най-големите в Русия, и предизвика огромен пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст Луга.

Освен това пожарът в нефтената рафинерия в Новошахтинск в руската Ростовска област, причинен от украинска атака с дронове, продължи да гори четвърти ден в неделя, съобщи и.д. губернатор на областта Юрий Слюсар.

Рафинерията преработва суровина предимно за износ и има годишен капацитет от 5 милиона тона, или около 100 000 барела на ден.

"Предвид успеха, който Украйна постига с атаките си срещу руската петролна инфраструктура... рисковете за (доставките на) суров петрол нарастват", заяви пазарният анализатор на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

/ИЦ/

Свързани новини

24.08.2025 11:57

Украински атаки с дронове причиниха пожари в Курската АЕЦ и в газов терминал в Ленинградска област, съобщиха руските власти

Украински атаки с дронове срещу няколко руски енергийни обекта причиниха намаляване на капацитета на Курската атомна електроцентрала и пожар в терминал за износ на гориво в пристанището Уст-Луга, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на
22.08.2025 13:19

Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"; Унгария и Словакия не получават руски петрол

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс. Украинските въоръжени сили
22.08.2025 08:58

Цените на петрола спадат леко в азиатската търговия, но са напът да отбележат седмичен ръст

Цените на петрола останаха почти без промяна в петъчната азиатска търговия, тъй като надеждите за бързо постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна избледняха. Това увеличи рисковата премия, начислявана от продавачите на суровината, и

