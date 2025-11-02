Подробно търсене

Треньорът на Етър Иван Иванов: "Ако и другите рискуват, ще се развиват футболистите"

Христо Бонински
Треньорът на Етър Иван Иванов: "Ако и другите рискуват, ще се развиват футболистите"
Треньорът на Етър Иван Иванов: "Ако и другите рискуват, ще се развиват футболистите"
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Велико Търново,  
02.11.2025 19:25
 (БТА)

Треньорът на Етър Иван Иванов отново повтори след равенството с Черноморец, че тимът му продължава да прави много грешки, но той бе категоричен, че няма да спре да рискува е и доволен от някои решения в атака.

"Много технически брак - това, което говоря от началото, и процеса, който сме тръгнали да правим. Знам, че се повтарям, но това е истината. Черноморец, който има много добри футболисти за нивото на Втора лига, се съобразяваше с нас, чакаше наши грешки при разиграването, които ние направихме в този мач изключително много. Имахме да спираме доста техни контри. Във фаза атака обаче направихме добри неща срещу отбор, който беше компактен. Пак ще се повторя: отборите срещу нас се развиват със сигурност и ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива. Ще предизвикват и други да поемат такива рискове и така ще се развиват футболистите. Имаме си нашите проблеми от спортно-техническо естество и трябва да ги чистим, но като цяло съм доволен от момчетата. Просто имаме много работа", бе коментарът на бившия национал.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:36 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация