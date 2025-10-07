Културната дипломация може да укрепи доверието и да изгради трайни приятелства, каза зам.-министърът на външните работи Елена Шекерлетова

Във времена на бързи политически промени в регион, богат на религиозно и културно разнообразие, но и обединен от общи ценности като мир, свобода, демокрация и просперитет, културната дипломацията може да укрепи доверието, да вдъхнови партньорства и да изгради трайни приятелства. Това каза зам.-министърът на външните работи Елена Шекерлетова при откриването на проекта „Преосмисляне на културното сътрудничество на Западните Балкани“ днес в Министерството на външните работи.

Тя посочи, че програмата е насочена към създаване на нови проекти и партньорства на национално и регионално ниво и предвижда работа с местни и държавни институции, насърчаване на екологична устойчивост и подкрепа за уязвими общности.

„Този проект е пример за това как включването на различни групи във вземането на решения укрепва институциите, насърчава интеграцията, споделянето на опит и изграждането на регионален диалог по ключови въпроси на управлението и развитието“, каза още Шекерлетова.

Пред БТА Снежана Йовева -Димитрова, директор на Държавния културен институт към Министъра на външните работи, посочи, че това е важен проект, който институцията изпълнява по програмата „Българска помощ за развитие“. В него участват мениджъри, директори на галерии, на музеи, на театри от Република Северна Македония, от Черна гора и от Косово. Има и представители на неправителствения сектор от Битолия, както и кмет от град в Черна гора.

„Изключително пъстра е картината с участници. Идеята е да могат да разговарят помежду си, да раждат общи теми и проекти в сферата на културната дипломация. Подготвили сме им интересни лектори, среща в „Топлоцентрала“, среща със заместник-кмет в Пловдив, срещи с директори на театри, с администратори на процеса в културната дипломация. Считам, че това е начинът да използваме максимално инструмента на културата на Балканите и да помагаме за техния път по пътя на европейска интеграция“, каза тя.

Идеята е културата да ни сближава, да се опознаваме и да я споделяме максимално, защо не и да се роди общ проект, допълни Снежана Йовева-Димитрова.

Както БТА писа, Държавният културен институт към Министъра на външните работи организира работно посещение в България под надслов „Преосмисляне на културното сътрудничество на Западните Балкани“, което продължава до 10 октомври в София и Пловдив. Програмата включва лекции и представяния, посветени на културната дипломация, възможностите за мрежово сътрудничество и успешни практики в областта на културния мениджмънт.