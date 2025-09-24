Всяка книга е емоция, каза пред БТА Линда Русева по повод „Нощ на литературата“, която се състоя днес. Актрисата чете откъс от „Картата на разкаянието“ на Натали Сковронек в Българската академия на науките.

Според нея „Нощ на литературата“ променя начина, по който възприемаме четенето, чрез хората, които представят книгите. Това е много важно, това е жива връзка с текста и затова много се старая, каза тя.

Надявам се да има прелом в купуването на книги, след като бъдат чути откъсите, отбеляза Линда Русева. Тя смята, че инициативата е много полезна, защото по този начин фантазията се развихря и любопитството се събужда.

Аз изигривам откъса, който чета. По някакъв начин го изживявам, за да може да послужи читателите емоционално да възприемат откъса, каза още Русева.

Според нея не е задължително четенето на книги да се случва в типични пространства. Навсякъде могат да се четат откъси, отбеляза тя.

Хората се вдъхновяват от кратките си срещи с литературата, каза пред БТА Асен Кукушев, който чете в Централния военен клуб в София. Откъсът, който представи Кукушев, е от книгата „Пея аз, а планината танцува“ на Ирене Сола.

Според него литературата е различна, когато се чете на живо. Усещането е страхотно и малко завиждам на слушателите, на които им се чете, каза Кукушев.

Той отбеляза, че хората порастват и все по-рядко се случва да им се чете книга.

Аз понякога вкъщи също чета на глас. Улавям се, че когато чета наум, мислите ми доста често се лутат нанякъде, но когато чета на глас, книгата още повече оживява. Думите остават, когато се чуват, отбеляза Асен Кукушев.

Усещам четенето като представление. Целта не е да накараме слушателите да четат, а да ги заинтригуваме и да направим вечерта им по-интересна, вечер, която ще запомнят, смята актьорът.

Без книгите няма как да се потопим във въображението си и да дадем вихър на творчеството си, каза Йоана Буковска. Тя чете откъс от книгата „Любов във време на омраза. Хроника на едно чувство 1929 – 1939 г.“ на Флориан Илиес в столичната галерия One.

Това да се създаде колективно един егрегор от хора, които се наслаждават на литературата, е нещо, което е действително безценно и което би могло да вдъхнови човек, каза пред БТА Бойана Стоянова, която чете откъс от книгата „Малките тролове и голямото наводнение“ на Туве Янсон в столичната галерия „Академия“.

Според нея това, че откъсите се четат в нестандартни пространства демонстрира факта, че всичко е свързано, че не може да се говори изолирано за литература, за изкуство.

Книгата е част от тийнмаршрута на „Нощ на литературата“ и Бойна Стоянова отбеляза, че много млади хора и деца са посетили „читателското гнездо“.

Според мен няма четене, което да е еднакво с друго, независимо дали се чете в публика, или човек чете сам. Чрез общото чувство, което се създава, всеки може да изпита споделеност и свързаност, каза още Бойана Стоянова.