Откъси от 22 европейски заглавия ще бъдат прочетени тази вечер в рамките на „Нощ на литературата“ в София

Откъси от 22 европейски заглавия ще бъдат прочетени в София тази вечер в рамките на 14-ото издание на „Нощ на литературата“, съобщават организаторите. Те допълват, че тази година събитието ще се проведе едновременно в София, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар.

По думите им нетипични за литературата пространства се превръщат в „читателски гнезда“, в които различни творци, журналисти и преводачи четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, издадени на български език.

Четенията започват едновременно в 18:00 ч. във всички читателски точки в София и страната. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16:00 ч., допълват организаторите.

В София „читателските гнезда“ са 22 и във всяка от локациите един и същ откъс от дадена книга ще бъде прочитан на всеки 30 минути от 18:00 ч. до 21:00 ч.

Младите читатели над 14-годишна възраст ще могат да посетят места, специално обозначени на картата на събитието, за да чуят откъси от произведения, подходящи и за по-млада публика.

По същия начин са отбелязани и читателските гнезда, в които в определени часове ще бъде осигурен превод на жестов език.

За четвърта година „Нощ на литературата“ в София ще завърши с нощния литературен маршрут на фондация „Прочети София“. Негови водещи тази година ще бъдат Александър Попов и Константин Георгиев от колектив „Космотехника“. „Езикът на нощта“, както е заглавието на този литературен маршрут, ще започне в 21:30 ч. от Паметника на Съветската армия – Княжеската градина.

Организаторите информират, че в столицата публиката ще чуе част от произведенията на Туве Янсон, Елиас Канети, Даниел Келман, Капка Касабова, Юрий Андрухович, Йоанна Елми, Тон Телехен, Кевин Бари, Ирене Сола, Дача Мараини, Натали Сковронек, Флориан Илиес, Тодорис Гонис, Томас Корсгор, Лесли Пар, Марчин Шчигелски, Изабел Рио Ново, Владимир Илиевски, Петер Кантор, Аня Мугерли, Иржи Падевет. Писателят Владимир Илиевски ще гостува на живо по време на четенията на неговата книга. В програмата е включен и сборникът „Моето софийско детство“ със съставител Дария Карапеткова.

В София книгите ще бъдат четени от Амелия Личева, Александър Митрев, Асен Кукушев, Бойана Стоянова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Георги Златарев, Демина Иванчева и Александра Тиммерман, Димитър Николов, Зорница Христова, Иван Николов, Ива Панева, Ива Тодорова, Ирина Флорова, Йоана Буковска, Линда Русева, Марина Деливлаева и Стефан Артамонцев, Милена Янинска, Петър Русев, Сава Славчев, Симеон Владов, Стефан Стоянов, Тотьо Христов.

В „читателски гнезда“ ще се превърнат Столична Библиотека – Американски център, Българска академия на науките, Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ „Св. Климент Охридски“, Къщата на Столична община, ONE Gallery, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – голяма кинозала, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – заседателна зала „Тодор Боров“, Национален студентски дом – зала „Галерия“, I Am Studio, Централен военен клуб – зала „Галерия“, Umberto & Co., Концертен комплекс „България“ – Камерна зала, Национален природонаучен музей при БАН, Народен театър „Иван Вазов“ – зала „Павел Васев“ (заден вход), Съюз на българските художници – изложбена зала 1А (първи етаж), клуб „Паве“, бар KICK’s, галерия Credo Bonum, Светофар, Национална художествена академия – галерия „Академия“, Музей по палеонтология и исторична геология в СУ, Национален етнографски музей – БАН – зала 19, втори етаж.

Организаторите отбелязват, че „Нощ на литературата” е гласът на съвременната европейска литература. „Събитието се превръща в своеобразна моментна снимка на нейните теми, езици и писателски почерци. То представя преводите на творбите на български език, но е също среща на живо с литературните произведения“, казват организаторите.

Според тях селекцията на книги, които са включени в този каталог на европейската белетристика и поезия, четени едновременно в рамките на три часа на различни места в града, показва близостите и разнообразието в литературите на Стария континент.

„Нощ на литературата“ е инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.

„Нощ на литературата“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

/ТДЦ

