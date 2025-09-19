Пътуващият фестивал на науката ще гостува на 24 септември в Смолян

Как човешкият мозък реагира на дезинформация, възможностите за космическо образование в България и климатичните промени и вирусите са част от темите, включени в програмата на Пътуващия фестивал на науката в Смолян.

Второто издание на Пътуващия фестивал на науката ще гостува в Смолян на 24 септември с програма за ученици и за обща публика, съобщиха от фондация „Красива наука“. Програмата е с участието на водещи учени, целта на фестивала е да доведем учените в директен разговор да се срещнат с хората, да покажат колко много работата им е свързана с ежедневието ни и с нашето бъдеще, заяви пред БТА Любов Костова, председател на Управителния съвет на фондация „Красива наука“.

Очакваме учениците да бъдат записани от техните учители в училищната програма, която е преизпълнена с много интересни уъркшопи- по роботика, биоразнообразие, химия, допълни Костова. Цветелина Йорданова от ЕндуроСат ще разкаже какво космическо образование вече е възможно в България за младежите с природонаучни интереси. Д-р инж. Ивайло Начев ще представи първия полярен астрономически проект за изучаване на въздействието на космическото време върху земната магнитосфера и радиоастрономически наблюдения на Слънцето от Българската антарктическа база. „Трескава планета: вирусите в условията на променящия се климат“ е темата на разговора с доц. д-р Любомира Николаева – Гломб.

Изследователят на дезинформация Анди Стойчев ще запознае аудиторията как човешкият мозък може да бъде въвлечен в погрешни, лъжовни твърдения и колко умело това се прави. За очакванията на астрономите за близкото бъдеще или какво ни очаква в астрономията да бъде открито ще разкаже Никола Каравасилев, ръководител на няколко ученически отбора, които представят България в различни международни състезания по физика, астрономия и природни науки.

Сеизмологът д-р Гергана Георгиева ще направи разбор на някои известни апокалиптични филми, разглеждайки от научна гледна точка кое е вярно и кое фантастика. Албена Попова, докторант от СУ „Св. Климент Охридски“, ще представи на учениците работилница – игра за взаимната обвързаност на всички живи организми на Земята в мрежата на живота, уточнява Костова.

Програмата на събитията на Пътуващия фестивал на науката ще тече паралелно в залите на Планетариума и Родопския драматичен театър на 24 септември.