В Стрелча ще представят албум, посветен на художника и иконописец Мильо Балтов

В Историческия музей в Стрелча днес от 18:00 часа ще бъде представен албумът „Мильо Балтов. Романтичният образ на вярата“, съобщиха от културната институция. Изданието е посветено на жизнения и творчески път на родения в Стрелча художник и иконописец Мильо Маринов Балтов. Датата за представянето е избрана символично – на този ден се навършват 154 години от рождението на твореца.

От музея допълват, че албумът съдържа 96 страници с професионални фотографии на произведенията му, дело на Александър Иванов, както и задълбочени изследвания на д-р Галина Декова, инж. Иван Караиванов, Надя Романкова, Николета Петкова и Светлин Радев. Графичният дизайн е изработен от Надежда Ляхова.

Изданието е част от програмата на Исторически музей – Стрелча за възстановяване на паметта и популяризиране на личността на Балтов – значим представител на академичното църковно изкуство от началото на ХХ век.

Мильо Маринов Балтов (1871–1941) е художник и иконописец, учител по рисуване и активен културен деец. Завършил Държавното рисувално училище в София, в класа на Ярослав Вешин, той оставя значимо наследство от икони, портрети и пейзажи, част от които се съхраняват в Историческия музей – Стрелча, отбелязват от културната институция.

По повод 150 години от рождението му Историческият музей – Стрелча гостува в Етнографския музей в Пловдив с изложбата „Мильо Маринов Балтов. Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника“.