Кметът на Петрич Димитър Бръчков откри новата учебна година в общината

С пожелание за здрава и благословена учебна 2025/2026 година, кметът на община Петрич Димитър Бръчков откри новата учебна година в две училища, чиято база е обновена по проекти. Той поздрави учениците, преподавателите и родителите в IV ОУ „Христо Смирненски“ и I ОУ „Кочо Мавродиев“.

„Петнадесети септември в нашия календар винаги ще бъде свързан с вълнение, очакване и нови предизвикателства. Хоризонтът, който чертае знанието, носи мъдростта и води до изграждането на всяка личност. Народът ни винаги, включително и в най-преломните моменти, се е стремял към образованост, грижил се е за духовността и е давал най-доброто от себе си, за да я гради и предава на следващите“, добави кметът.

Той призова учениците да пазят тържествеността на първия учебен ден като вдъхновяващо начало и да пазят този трепет винаги. „Дайте простор на мисълта и заедно с учителите търсете отговорите. Не се отказвайте, когато е трудно, защото това ще ви направи по-силни, по-смели и по-уверени“, каза още Димитър Бръчков.

По думите му ангажимент на общинската власт остават инвестициите в образованието. „Отлично изпълняваме това до този момент. Модернизираме базите, изпълняваме проекти за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда, защото ясно съзнаваме, че образованието е фундамент и трябва да бъде приоритет на институциите и обществото“, каза Бръчков в двете посетени училища днес.

Той припомни, че IV ОУ „Христо Смирненски“ е свързано с Петричкия инцидент, чиято 100-годишнина ще отбележим през месец октомври, а напълно обновената база на учебното заведение е изпълнен дълг към предците. Бръчков каза още, че I ОУ „Кочо Мавродиев“ също е с обновена сграда. Училището е е едно от трите учебни заведения, осветени в един и същи ден през 1934 г. Кметът присъства и на отслужения водосвет в СУ „Антон Попов“, където поздрави колектива и учениците с началото на новата учебна година.

Общо 388 първокласници прекрачиха училищния праг в община Петрич днес. Броят на учениците, които се завърнаха в класните си стаи след лятната ваканция, е 5 068, съобщиха от общината. Във всяко едно училище днес имаше представител на общинска администрация – Петрич, който поздрави учителите, учениците и родителите.