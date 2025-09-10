Близо 200 творби на автори от 50 държави ще участват в Международното биенале на стъклото в София. То ще се проведе от 18 септември до 30 ноември в „Квадрат 500“, съобщават от Националната галерия.

„Международното биенале на стъклото отбелязва своето пето издание и затвърждава ролята си като водеща платформа за съвременно изкуство от стъкло в България и по света. От основаването си през 2017 то привлича все повече художници и публики, превръщайки се във форум за обмен на идеи и културни срещи“, казват от екипа.

Те отбелязват, че традиционно под мотото „Заедно“, тази година ще бъде показана впечатляваща селекция, обединяваща утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и многообразие от техники.

По думите им сред акцентите в изложбата са произведения на Вацлав Циглер (Чехия) – една от най-влиятелните фигури в развитието на оптичното стъкло и концептуалната скулптура, творба от издухано стъкло на световноизвестния Дейл Чихули (САЩ), ваза с апликирани елементи с митологична символика на муранския майстор Лучо Бубако (Италия) и пространствено-аналитична работа на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

„Това издание включва няколко ключови сътрудничества, сред които са проведената в CIRVA (Марсилия), Нов български университет и Националната художествена академия френско-българска резиденция на художниците Клара Риво и Пламен Кондов, гостуващата изложба на Академията за изкуство и дизайн „Еугениуш Геперт" във Вроцлав и участието на финалисти от Световната купа по студена обработка на стъкло в гр. Светла над Сазава“, отбелязват още организаторите.

БТА е медиен партньор на събитието.