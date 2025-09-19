Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Азербайджан за първи път участва на Международното биенале на стъклото – произведението „Дервиш“ беше представено в София

Виктор Турмаков
Стъкленият килим "Дервиш". Снимка: АЗЕРТАДЖ
София,  
19.09.2025 17:45
 (БТА)

Азербайджан за първи път участва на Петото Международно биенале на стъклото. На престижното изложение, провеждано в София, участват повече от 200 майстори на художественото стъкло от 50 държави по света, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Азербайджан е представен от преподавателя от факултета за изкуства на Карабахския университет, майстора на художественото стъкло Магер Магерамов с уникалния му стъклен килим „Дервиш“.

Художественият ръководител на биеналето, професор Константин Вълчев заяви, че осъществяваният от 2017 г. проект вече се е превърнал в едно от най-авторитетните мероприятия в света на изкуството със стъкло и определи участието на Азербайджан в него значителна крачка от гледна точка на международния културен обмен.

Директорът на Националната галерия Анелия Николаева подчерта, че стъклото отдавна е излязло извън рамките на своята практическа функция и се е превърнало в едно от основните средства за изразяване в съвременната скулптура.

Изпълнителният директор на биеналето Д-р Любомира Вълчева-Нъндол благодари на всички участници и заяви, че изложбата е особена с многообразието на представените произведения.

Сред другите забележителни експонати на изложението са произведенията на един от основоположниците на изкуството на оптическото стъкло и концептуалната скулптура Вацлав Циглер (Чехия), образец на издухано стъкло от известния майстор Дейл Чихули (САЩ), ваза с апликации, отразяваща митологичната символика от Лучо Бубако (Мурано/Италия), а също пространствено-аналитична творба на художника и архитект Хан де Клайвер (Нидерландия).

Изложбата в „Квадрат 500“ на Националната галерия в София е открита до 30 ноември и ще влезе в историята като нов етап в съвременното азербайджанско изкуство с художествено стъкло.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ЛМ/

