Паметна плоча на музиканта, педагог и почетен гражданин на Кърджали Петър Филипов ще бъде открита в местния Дом на културата

Паметна плоча на основателя на Детския струнен оркестър при Дом на културата, музикалния педагог и почетен гражданин на Кърджали маестро Петър Филипов ще бъде открита на 12 септември в културната институция, съобщиха за медиите от там.

Негова е заслугата културната институция да се превърне в духовен център на музиката през годините, коментират от Дома на културата. И допълват, че за над 50 години от създаването му, през Детския струнен оркестър са преминали около 400 деца, а концертите в страната и чужбина са близо 500. За 25-годишния си юбилей оркестърът получава орден „Св. св. Кирил и Методий”.

От Дома на културата припомнят, че от оркестъра са излезли музиканти като пианистката Радост Попова и цигуларката Цанка Филипова, концертмайстор на Музикалната академия в София. Негови възпитаници има в Турция, Германия, Нова Зеландия. От 1958 г. Петър Филипов преподава кларинет в Детската школа по изкуствата към Дома на културата. Сред неговите ученици са Иво Папазов, Нешко Нешев, джазменът Атанас Стойчев - кларинетист и саксофонист.

БТА припомня, че в сградата на Дома на културата вече има две паметни плочи - на бившия дългогодишен директор Васил Василев, който бе и хореограф, както и на създателя на танцовия ансамбъл към институцията Тодор Момчилов.