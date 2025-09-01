Ямболското село Безмер се подготвя да посрещне за 13-и път международния младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации“

Ямболското село Безмер се подготвя да посрещне за 13-а година международния младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации“. Събитието ще се проведе на 13 септември и за пореден път се очаква да събере стотици млади хора не само от страната, но и от чужбина. Това съобщи на брифинг кметът на Община Тунджа Станчо Ставрев.

„Това е празник на младостта – среща на перспективата и бъдещето на общината. Ще бъде изключително зрелищно и атрактивно. Фестивалът започва в 15:00 часа на площада в Безмер, а по-късно ще се проведе и концертна програма“, заяви кметът. Специален гост на събитието ще бъде певицата Сантра.

Младежкият фестивал ще предложи различни състезателни игри, сред които пейнтбол, дрифт картинг, щафетно трасе, стрийтбол и сумо анимации, както и други спортни забавления. Предвидени са също арт работилници, свободни игри и интерактивни активности. Участие са потвърдили и млади хора от побратимени общини на Тунджа в чужбина.

За поредна година фестивалът ще включва демонстрации по оказване на първа помощ от младежите на Българския Червен кръст (БЧК), както и представяне на оборудване и въоръжение от Българската армия. В полевата кухня на 22-ра Авиобаза „Безмер“ посетителите ще могат да опитат емблематичния войнишки боб, допълни кметът.

Събитието се организира от Община Тунджа, кметството в село Безмер и местното читалище „Светлина 1928“. Генерален спонсор е фирма „Градус“. Входът е свободен.