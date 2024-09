Британците The Singing Loins откриват есенния сезон на „Аларма пънк джаз“

Британската фолк пънк рокендрол група The Singing Loins открива есенния сезон на „Аларма пънк джаз“. Събитието е на 14 септември в клуб „Сингълс“ (НДК), съобщават организаторите.

По думите им музикантите от Рочестър са определяни най-често като „автентична сурова фолк банда от делтата на Медуей“. Групата е създадена официално през 1990 г., а неофициално – в края на 80-те, от поета, автор на песни, писател и пънкар Крис Бродерик и китариста и настоящ фронтмен (след смъртта на Бродерик през 2022 г.) – Крис Артър Алън. През последните две десетилетия (след разпадането им през 1999 г. и повторното им събиране през 2005 г.) ключов член е и Роб Шепард – на банджо и мандолина.

„В началото бяха само Крис и Крис“, казва Роб Шепард. С Били Чайлдиш още в началото на кариерата си записват албума At The Bridge (Folk Variations аnd New Songs). След смъртта на Крис Бродерик, The Singing Loins записват и издават още два албума с Били Чайлдиш – студийния The Fighting Temeraire (2022) и двойния концертен 2 Nites in Rochester (2023).

На 6 септември излезе албумът Twelve с нови версии на класически песни на Крис & Крис, записани от настоящия състав на групата, в който влизат още Оли Алън - китара и беквокали, Крис Гренфел – барабани и перкусии, и Ричард Мур – цигулка. В този албум са God Bless The Whores of Rochester, Where's My Machine Gun?, The Angle of Medway, That's How Murders Happen, Hauling in the Slack и други песни на The Singing Loins. Те са в аранжимент за разширена формация, с повече инструменти и гласове.

„Ако имаше някаква справедливост в музикалния бизнес и по-широка аудитория беше чула тяхната музика, те щяха да са познати и почитани толкова, колкото Pogues или Madness - групи, с които по подход и атрактивност, можем да кажем, се родее“, пише музикалното издание Louder Than War.

/ДД