Нишката, свързваща човека и всичко около него, изследва Светослава Георгиева в изложбата си във Варненската градска галерия

Изложба живопис на Светослава Георгиева се открива днес в Градската художествена галерия на Варна. Тя носи заглавие „Херметично“ и съдържа произведения, създадени през последната година в смесена техника с акрил, масло, енкаустика, текстури и релефни пасти, колаж с ръчни хартии с включване на метал, дърво и смоли върху платна.

Изборът на заглавие идва от връзката със седемте херметични принципа, които са заложени в древното учение и представляват единна хармонична система за живота, вселената и изкуството на промяна, обяснява идеята си авторката. Георгиева е завършила Живопис в Glasgow school of art в Шотландия, Реставрация и консервация във Великотърновския университет, където понастоящем е докторант в катедра Изкуствознание и теоретични дисциплини.

В своя цикъл творби, показан във Варна, художничката казва, че абстрактният пейзаж е опит за визуално изследване на отношението между живо и неживо, природно и изкуствено, на нишката, свързваща човека и всичко около него - земята, водата, небето, слънцето, духа и дори създаденото от самия него. Формата, цветът, линията, светлината, асоциацията и чувството, което пораждат, според нея са вечно задаваните въпроси с различните отговори, които дава всеки артист.

Човекът се появява само в една от новите, непоказвани досега творби от цикъла. Това е триптих, където телата според авторката са ритъм на краткото пребиване в материята, в която сме поставени като хора.

Светослава Георгиева смята, че светът е ментален, двойнствен, вибрира, всичко се движи, но е свързано по един неоспорим и очевиден начин. Това схващане е и в основата на нейната изложба „Херметично“, в която чуждите тела са препратка към случайността и независещите от нас неща, а фонът, в който може да се разчете гора или вода, е метафора на живота, която оставя по нас „драскотини“, говорещи за личните ни истории, които си струва да ценим, а не да крием. Чрез своята индивидуална художествена техника тя създава стъклоподобни ефекти, които подсказват илюзия за вода и движение, за преграда между заобикалящата среда и зрителя.

Като визуален артист Светослава Георгиева има седем самостоятелни изяви и много участия в колективни изложби в Reid Gallery в Глазгоу, Royal Scottish Academy of Art and Architecture в Единбург, Campagna dei Cadduti в Тренто, галерия „Лабиринт” в Пловдив, галериите „Ларго” и „ЖарАрт” във Варна, Изложбени зали „Рафаел Михайлов” във Велико Търново, градските галерии в Разград, Стара Загора, Габрово. Тя е куратор на изложби и ръководи културни проекти и обучения в управляваната от нея фондация Under One Roof.

Изложбата „Херметично“ ще остане във Варненската галерия до 22 юли т.г.