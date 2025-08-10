Подробно търсене

Врачанският храм „Св. св. Константин и Елена“ има вече каменна икона на двамата светци в двора си

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Врачанският храм „Св. св. Константин и Елена“ има вече каменна икона на двамата светци в двора си
Врачанският храм „Св. св. Константин и Елена“ има вече каменна икона на двамата светци в двора си
Отец Георги Конов пред иконата на св. св. Константин и Елена в едноименния храм във Враца. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
10.08.2025 12:41
 (БТА)

Каменна икона на св. св. Константин и Елена е поставена в двора на храм във Враца, носещ името на светците. Иконата е дарение от фирма, занимаваща се с обработка на камъни, като тя е първото произведение, изработено с новозакупената им машина, обясни отец Георги Конов. Храмът е първият във Враца с такава голяма каменна икона в двора.

 „Св. св. Константин и Елена“ е и единственият в града, в който има църковно неделно училище за деца. То се провежда вече две години, от май до октомври, и се посещава от около десетина деца, допълни отецът.

„Опитваме се да ги научим да различават добро и зло. Във времето те ще свикнат с религията, с вярата, но най-важното е да можем да ги предпазим от заобикалящата ни среда. За много неща казваме, че е нещо нормално и децата така започват да го приемат, а то не е така“, разказа отец Георги.

В училището децата се учат как да се прекръстят, на някои молитви, а също участват в различни празници и богослужения. „За Рождество Христово си правят тържество, тази година за Възкресение приготвиха червени яйца и ги раздаваха на другите деца, които идваха за празника. Идеята беше да бъде от деца за деца. Другите деца да разберат, че тези деца, които идват в храма със своите родители и учат вероучение, не са нещо по-различно от тях – пак са деца, но с по-друго възпитание. Не, че другите нямат възпитание, но е трудно в този забързан начин на живот родителите да намерят време да обяснят на децата тези неща. Само ги хващат за ръка, отиват в храма, палят свещичка и до тук“, посочи Георги Конов.

Според него българите са свързани повече с традициите, отколкото с вярата. „Има я вярата, но повечето се държи на традициите – да кръстим детето, да отидем на празник, да вземем върба, светена вода, на някой имен ден и до тук. Всичко е до семейството – има ли я в семейството вярата и свързано ли е то с храма, си проличава и по децата“, допълни още отецът.

По думите му храм „Св. св. Константин и Елена“ е построен през 1901 г., но е осветен две години по-късно, тъй като тогавашният митрополит дядо Константин бил болен и са чакали да оздравее. 

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

03.08.2025 14:21

Божието слово е небесен хляб и жива вода за душата, каза в проповедта си отец Димитър във Враца

Както всеки гладен тича към хляба и всеки жаден към водата, така и всеки християнин трябва да тича към Божията църквата да слуша Божието слово, което е небесен хляб и жива вода за душата, защото я храни с жива мъдрост, посочи днес в проповедта си
20.07.2025 13:30

Бог ни зове към себе си, но никого не принуждава насилствено да вярва в Него, посочи в проповедта си отец Димитър във Враца

Бог само ни зове към себе си и никого не заставя насилствено да вярва в Него, посочи отец Димитър в проповедта си в митрополитския храм „Св. Николай“ във Враца. Свещеникът разказа за живота и делото на един от старозаветните пророци – св. Илия, когото почитаме днес. По думите му, св. Илия е живял 900 години преди Рождество Христово и сред пророците на Ветхия Завет се явява най-пламенният проповедник на вярата и изобличител на идолопоклонството.
13.07.2025 12:48

Вярата без дела е мъртва, посочи в проповедта си отец Николай Костадинов във Враца

Вярата без дела е мъртва, посочи отец Николай Костадинов, секретар на Врачанска епархия, по време на неделната литургия в катедралния храм „Св. 12 апостоли“ във Враца. Той припомни, че през земния си живот Иисус Христос е бил молен от много хора за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:07 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация