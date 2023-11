Тейлър Суифт доминира в британските музикални класации с преиздадения си албум "1989"

Американската музикална звезда Тейлър Суифт оглави британските класации за сингли и албуми с преиздадения си и награждаван хитов албум "1989" (Taylor's Version), предаде Ройтерс.

Продукцията, която излезе на пазара миналия петък, девет години след появата на оригиналния албум през 2014 г., дебютира на първо място в британския чарт "със 184 000 еквивалентни единици, което е над два пъти повече от продажбите на оригиналния "1989" в първата му седмица, възлизащи на 90 000”, обяви в разпространено изявление официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

"Но това е само началото. Тейлър също така отчита най-силната дебютна седмица за който и да е албум, издаден тази година", допълват оттам.

Това означава, че преиздадената продукция, която изпреварва останалите в челната десетка, е 11-ият албум на Суифт, стъпил на върха на британската класация, отбелязва Ройтерс.

Тя е и жената с най-много албуми, заемали първото място в чарта през този век, уточняват от компанията. Оттам добавят също, че "1989" (Taylor's Version) оглавява и класацията за най-продаваните албуми на винил във Великобритания.

Новият албум включва пет неиздавани досега песни, включително и Is It Over Now?, която оглави британската класация за сингли с 4,9 милиона стриймвания. Парчетата Now That We Don't Talk и Slut! се нареждат под номер 2 и 5 съответно.

Петият албум на Суифт - "1989", който включва хитове като Shake It Off и Blank Space, оглави класациите по цял свят и спечели през 2016 г. награди “Грами” за албум на годината, най-добър поп албум и най-добър музикален видеоклип за Bad Blood.

Изпълнителката и авторка на песни започна да преиздава своите по-ранни продукции, след като изгуби контрол над първите шест албума, когато напусна звукозаписната компания "Биг машин" през 2019 г. Това решение на Тейлър Суифт доведе до ожесточен и публичен спор с новия й издател Скутър Браун. Той продаде записите й на частен инвестиционен фонд, като се твърди, че сделката е била на стойност над 300 млн. щатски долара, припомня Ройтерс.