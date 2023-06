Кристоф Ламбер и Падма Патил от „Хари Потър“ пристигат за Aniventure Comic Con в София

Кристоф Ламбер пристига за Aniventure Comic Con в София, съобщават организаторите. Носителят на наградата „Сезар“ е познат с ролята си на безсмъртния Конър Маклауд в „Шотландски боец“ и останал завинаги в сърцата на феновете на култовата Mortal Kombat с ролята си на Рейдън.

Почитателите на поредицата за Хари Потър вече научиха, че сторибордистът Джим Корниш, който стои зад четирите филма, ще бъде част от събитието. Те имат повод да се радват и на още един гост от култовата история за малки магьосници – актрисата Афшан Азад, изиграла Падма Патил и позната като момичето, което придружи Рон Уизли на пищния коледен бал в Хогуортс, разказват организаторите.

По думите им за феновете на косплея също има вълнуващи новини – специално за Aniventure Comic Con идва и Вakka Сosplay, чиято особена сила е в майсторското изпипване на впечатляващи специални ефекти.

ЗА ГОСТИТЕ

Кристоф Ламбер е роден в Грейт Нек, Ню Йорк, САЩ. Той е актьор, известен с характерния си глас и завладяващите си изпълнения на големия екран. Кариерата му започва да се развива в началото на 80-те години, като международното признание се затвърждава с ролята на безсмъртния Конър Маклауд, където си партнира с Шон Конъри, и продълженията ѝ (1991, 1994, 2000). Един от забележителните му филми е „Тарзан от рода Грейстоук" (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, 1984), в който се превъплъщава в ролята на емблематичния герой от джунглата.

За ролята си в „Метро" (Subway, 1985), режисиран от Люк Бесон, Ламбер е удостоен с награда „Сезар“ за най-добър актьор. Играе в редица филми, сред които „Сицилианецът“ (The Sicialian, 1987) на Майкъл Чимино, „Да убиеш свещеник“ (To Kill a Priest, 1988) на Агнешка Холанд, „Смъртоносна битка“ (Mortal Kombat, 1995), става част и от Вселената на Марвел в „Призрачен ездач 2: Духът на отмъщението“ (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011).

Афшан Азад е най-популярна с ролята си на Падма Патил в култовата поредица за Хари Потър. Двете сестри близначки, Парвати и Падма, играят важна роля особено в четвъртата част „Хари Потър и огненият бокал“ („Harry Potter and the Goblet of Fire”, 2005). Падма е по-сдържана и ученолюбива. Като член на „Рейвънклоу“ тя е известна с академичните си постижения. Падма е част от групата ученици, които се присъединяват към Армията на Дъмбълдор в борбата с тъмните сили, а освен това придружава киселия Рон Уизли по време на Коледния бал в училището за магии. Самата Афшан е родена през 1988 г. в Лонгсайт, Манчестър. Освен талантлива актриса, тя е и модел, занимава се усилено със социални каузи.

Вakka Сosplay повече 15 години е активна част от света на косплея. Bakka е един от основните майстори на перуки в световен мащаб, като в последните години от уникалната ѝ работа се възползват дори големи компании като Blizzard, Maul Cosplay и други. Тя е призната за талант в специализирания грим и специалните ефекти, като един от ангажиментите ѝ е възложен от Warner Bros. – за излизането на филма „Back4Blood“ тя организира онлайн майсторски клас с техники за гримиране. Сред любимите ѝ превъплъщения са Junkrat, Kakashi, Naruto.

Както писа БТА, едно от най-мащабните събитие за поп култура у нас е на 8 и 9 юли в „Интер експо център“. Сред вече обявените гости на фестивала са oще Том Влашиха, Виктор Доробанту, стоящ зад атрактивния образ на „Нещото“ в сериала Wednesday, комикс артистите Yehuda и Maya Devir и още много звезди от България. Феновете на косплея пък ще посрещнат Yuegene Fay от Тайланд и Pretzl Cosplay от Нидерландия.

/ДД