Звезда от Deadpool идва на фестивала Aniventure Comic Con в София

Актьорът Стефан Капичич, изиграл Колос в Deadpool и Deadpool 2, както и превърналите се в сензация по целия свят комикс художници Йехуда и Мая Девир идват за фестивала Aniventure Comic Con в София, съобщават организаторите.

Като съдия в конкурса за косплей ще се включи Pretzl Cosplay от Нидерландия.

Стефан Капичич е сръбски актьор, роден в Германия, добил известност с ролята си на Колос в касовата екранизация от вселената на Marvel - Deadpool, и продължението ѝ. След като решава, че няма да последва баскетболната кариера на баща си, Капичич се отдава на актьорството и събира в биографията си над 70 роли в театъра, киното и телевизията. С внушителната си физика и способността си да говори девет езика, той се превръща в идеален кандидат за превъплъщение в определени персонажи.

Първото му участие в Холивуд е от 2008 г. в The Brothers Bloom, а през 2016 г. получава ролята на Колос в Deadpool. Наскоро се появи и в спинофа на Breaking Bad - Better Call Saul. Участва като гост и в епизод на Chicago Med. Гласът му звучи в Love, Death & Robots, колекция от късометражни филми на Тим Милър. През 2019 г. Капичич озвучава и заснема движенията на Николай и J-12 в Call of Duty: Modern Warfare, а впоследствие се превъплъщава в ролята на Николай в Call of Duty: Modern Warfare II. Участва и в новия, втори, сезон на хитовия сериал „Южен вятър: На границата“, който проследява сръбския подземен свят.

Преди броени дни беше потвърдено участието на Капичич в дългоочаквания Deadpool 3, където ще участват Райън Рейнолдс и Хю Джакман, премиерата предстои догодина.

Йехуда и Мая Девир са познати по целия свят със забавните илюстрации, базирани на ежедневието им. Двамата са заедно от 2014 г., а Мая е тази, която насърчава разработването на добилата голяма популярност поредица. След успеха на уебкомиксите, които изобразяват широк спектър от теми, касаещи връзката им, и все повечето последователи в социалните мрежи, Йехуда и Мая Девир издават и поредица от книги One of Those Days.

Хумористичните илюстрации на ежедневните борби и радости на брачния живот, а после и на родителството, имат милиони фенове по целия свят, благодарение на способността на двамата артисти да улавят особеностите на взаимоотношенията и да ги пресъздават по забавен и чистосърдечен начин. Комиксите им попадат неколкократно в публикации на The Huffington Post, BuzzFeed и Bored Panda.

Pretzl Cosplay ще участва като съдия и ще се включи в Q&A панел. Нейните косплей костюми са предимно на фентъзи тематика, като варират от сложни шевици до яки брони. Освен да ги изготвя сама, тя съчинява и снима наръчници, прави модели за изработка и шиене на косплей, с които се надява да насърчи и улесни феновете. Pretzl е присъствала на много международни конвенции по света като гост и съдия по косплей, а това ще е първото ѝ гостуване у нас.

Сред вече обявените гости на фестивала са актьорите Том Влашиха, поднат от Game of Thrones, Stranger Things, и Виктор Доробанту, стоящ зад атрактивния образ на „Нещото“, който служи вярно като помощник на семейство Адамс в сериала Wednesday. Феновете на косплея ще посрещнат и звездата от Тайланд - Yuegene Fay.

Както писа БТА, едно от най-мащабните събитие за поп култура у нас е на 8 и 9 юли в „Интер експо център“.

