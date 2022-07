Трима души са обвинени за кражбата на текстове от албума "Hotel California" на групата "Ийгълс"

Трима мъже са обвинени в Манхатън, че притежават около сто страници ръкописи на текстове и ноти за песните от албума "Hotel California" на групата "Ийгълс" от 1976 г., съобщи Ройтерс.

Те са откраднати от изпълнителя Дон Хенли.

Глен Хоровиц, Крейг Инчарди и Едуард Косински бяха обвинени, че се опитват да продадат материалите на стойност над един милион щатски долара и че лъжат аукционни къщи, потенциални купувачи и органите на реда за начина, по който са ги придобили.

Районният прокурор на Манхатън Алвин Браг каза, че сред материалите са текстовете на песните "Hotel California", "Life in the Fast Lane" и "New Kid In Town".

Хоровиц (66 г.) от Манхатън, Инчарди (58 г.) от Бруклин и Косински (59 г.) от Франклин Лейкс, Ню Джърси се обявиха за невинни по обвиненията в заговор и незаконно притежание, а Хоровиц - и за възпрепятстване на обвинението.

Адвокатите на обвиняемите не отговориха на запитванията за коментар.

Според прокуратурата кандидат-биограф на "Ийгълс" е откраднал ръкописите в края на 70-те години на миналия век и през 2005 г. ги е продал на Хоровиц, търговец на редки книги. Той по-късно ги е препродал на Инчарди и Косински, които се опитали да ги предложат на аукционните къщи "Кристис" и "Сотбис", както и да притиснат Дон Хенли да ги откупи отново.

В обвинителния акт са включени десетки имейли като илюстрация на дългогодишната схема на обвиняемите, сред които и предложението на Хоровиц да твърди, че Глен Фрей от рок групата му е дал откраднатите ръкописи.

Фрей е "мъртъв и с идентифицирането му като източник това ще изчезне веднъж завинаги", пише Хоровиц през февруари 2017 г., 13 месеца след смъртта на Глен Фрей.