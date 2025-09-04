Министерството на финансите ще предложи за продажба облигации за 300 млн. лева на аукцион, насрочен за 15 септември

Лихвоносни съкровищни облигации със срочност 7 години в размер на 300 млн. лева ще бъдат предложени за продажба на вътрешния пазар на аукцион, насрочен за 15 септември тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка (БНБ). Държавните ценни книжа (ДЦК) са с фиксиран годишен лихвен процент от 3,25 на сто от емисия № BG 20 400 25 210/29.01.2025 г.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна, пише в съобщението.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 25 210 от 29.01.2025 година, като си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, пише в съобщението на БНБ, която ще проведе аукциона.

Това ще бъде единадесети аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, сочи справка на БТА в данните на Министерството на финансите. През настоящата година набраният дълг на вътрешния пазар възлиза на 2,4 млрд. лева.

Финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари през тази година. През април бе набран дълг в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли бяха продадени облигации на стойност 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Така от началото на годината страната ни е поела нов дълг посредством продажба на облигации в размер на около 16,5 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, възлиза на 18,9 млрд. лева.