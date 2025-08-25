Министерството на финансите пласира 300 млн. лева нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40 на сто, става ясно от съобщение на Българската народна банка.

Предложени за продажба бяха тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. с лихвен процент 2,75 на сто годишно и общ размер 300 млн. лв.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 386 850 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 68 600 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,29. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,73 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 млн. лева лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 68,6 млн. лева.

Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента, се посочва в съобщение на Министерството на финансите.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението на БНБ.

Това е десетият аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, сочи справка на БТА в данните на Министерство на финансите.

Досега тази година на вътрешния пазар е набран нов дълг в размер на 2,4 млрд. лв.

Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бе набран дълг в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли бяха продадени облигации на стойност 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Така, от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева. Максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината възлиза на 18,9 млрд. лева.