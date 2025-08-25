Подробно търсене

Министерството на финансите пласира 300 млн. лева нов дълг на вътрешния пазар

Мартин Леков
Министерството на финансите пласира 300 млн. лева нов дълг на вътрешния пазар
Министерството на финансите пласира 300 млн. лева нов дълг на вътрешния пазар
Снимка: Владимир Шоков (БТ), архив
София,  
25.08.2025 18:45
 (БТА)

Министерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40 на сто, става ясно от съобщение на Българската народна банка.

Предложени за продажба бяха тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. с лихвен процент 2,75 на сто годишно и общ размер 300 млн. лв.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 386 850 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 68 600 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,29. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100,73 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 млн. лева лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 68,6 млн. лева.

Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 млн. лв. е в размер на 42 базисни точки и е най-ниският от пускането на емисията в обращение до момента, се посочва в съобщение на Министерството на финансите.

В аукциона участваха 8 първични дилъри на държавни ценни книжа. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, се посочва в съобщението на БНБ.

Това е десетият аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, сочи справка на БТА в данните на Министерство на финансите.

Досега тази година на вътрешния пазар е набран нов дълг в размер на 2,4 млрд. лв. 

Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бе набран дълг в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли бяха продадени облигации на стойност 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Така, от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева. Максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината възлиза на 18,9 млрд. лева.

/БП/

Свързани новини

31.07.2025 18:32

Дългът на централното управление достига 54,3 млрд. лв. към средата на 2025 г., показват данните на Министерството на финансите

Дългът на подсектор "Централно управление“ възлиза на 54,333 млрд. лева към края на първите шест месеца на тази година, сочат данните на Министерството на финансите. На месечна база дългът се увеличава със 110,4 млн. лева, а на годишна база с
16.07.2025 08:12

Министерството на финансите пласира облигации за 3,2 млрд. евро на международните пазари

Министерството на финансите успешно пласира вчера на международните капиталови пазари два транша облигации, деноминирани в евро, съобщи днес ведомството. Първият транш се състои от облигации със срочност 10 г., обем от 2,00 млрд. евро и годишен
17.06.2025 15:16

Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева

Нов дълг за 300 млн. лева пласира Министерството на финансите на аукцион, проведен вчера, съобщават от институцията. По време на аукциона са продадени 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) от емисия № BG 20 400 25 210. Емисията е деноминирана в лева,
29.04.2025 21:05

България пласира дълг за 4 млрд. евро на международните пазари, съобщават от Министерството на финансите

Министерство на финансите на България успешно пласира дълг в размер на 4 млрд. евро на международните пазари, съобщиха от институцията. Емитираните на 28 април облигации са в два транша и са деноминирани в евро. Първият транш се състои от облигации
26.09.2022 05:00

БНБ организира днес аукцион за ДЦК за 200 млн. лева при лихва 3,2 на сто годишно

Българската народна банка ще проведе днес аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 200 млн. лева със срочност пет години и шест месеца и фиксирана годишна лихва 3,2 на сто, съобщават БНБ и МФ. Книжата са от отворен тип с фиксиран

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:17 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация