Финансовото министерство пласира седемгодишни ДЦК за 300 млн. лева

Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност от седем години и обем 300 млн. лева. Аукционът се проведе вчера, съобщиха от ведомството.

Емисията е деноминирана в лева, с падеж 29.01.2032 година и годишен лихвен купон от 3,25 процента.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 446,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 85 базисни точки, пише в съобщението. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,25 на сто.

Проведеният аукцион е единадесети на вътрешния пазар от началото на тази година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. Набраният нов дълг на вътрешния пазар достига 2,7 млрд. лева.

Финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари през тази година. През април бяха пласирани облигации аа 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли - за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Общо новият дълг, поет чрез продажба на облигации от началото на годината, възлиза на около 16,8 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, възлиза на 18,9 млрд. лева