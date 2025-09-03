Финансовата ситуация в Община Чирпан е свързана с много рестрикции и строго спазване на бюджетна дисциплина, каза кметът Ивайло Крачолов

Финансовата ситуация в Община Чирпан е свързана с много рестрикции и строго спазване на бюджетна дисциплина. Това каза пред БТА кметът на града Ивайло Крачолов.

В началото на юни на официалната страница на местната администрация във "Фейсбук" (Facebook) бяха публикувани подробности около финансовото състояние на Община Чирпан и конкретните действия, които са предприети за справяне със задълженията по изпълнени през 2014 година четири проекта за ремонт на водопроводи в три села.

Ивайло Крачолов припомни пред БТА, че когато е избран за кмет на Чирпан, е заварил изискуеми задължения за над 21 милиона лева. "Една част бе към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), а другите по искане на консорциум. Казвам изискуеми, защото е много сложен правно-финансовият казус. Само към ДФЗ сме изплатили над 15 милиона лева в рамките на три години и половина. Да, държавата помогна и опрости 8 милиона лева от главницата, но всичко останало си го плащаме сами с наши местни приходи", посочи Ивайло Крачолов.

Кметът подчерта, че миналата година администрацията не е имала малка стандартна капиталова програма по формула, защото тя е насочена към погасяване на безлихвен заем към Министерството на финансите. "Това не ни позволи да извършим например кърпежи на улици. Когато се съберат 24 месеца да не кърпим в четвъртокласната пътна мрежа, се получава неприятна ситуация. Да, по други проекти ремонтирахме улици, но това не достатъчно. Съвсем нормално хората да питат кога и как ще се кърпи. Представете си всички средства по този дълг да бяха реализирани в инфраструктурни проекти", посочи кметът и допълни, че администрацията ще продължи да разрешава този проблем, а самият той винаги е оптимист за бъдещето на Чирпан.

По думите му финансовата ситуация на Общината продължава да бъде свързана с много рестрикции и строго спазване на бюджетна дисциплина. "Тежко е, защото само миналата година, за да изчистим погасителния план по лихвите към Държавен фонд "Земеделие", които наследихме, платихме над 1,6 млн. лева. Сума, която за нашата Община е голямо бреме. Това създава и редица ограничения и стопиране на много инвестиционни намерения, включително и на местни дейности. Опитваме се да балансираме", обясни Ивайло Крачолов.

Той съобщи, че към момента бюджетът на Община Чирпан е спазен откъм приходната си част от гледна точка на данъчни постъпления и освен това се очакват и по-сериозни приходи от търгове, които предстоят. "Надявам се някои инвестиционни намерения да се потвърдят, защото много от инвеститорите са предпазливи или колебаещи се предвид предстоящото влизане в еврозоната. Това създава въпросителни и трябва да наложим икономия в бюджета, за да се запази балансът", каза кметът на Чирпан.

Ивайло Крачолов подчерта, че допълнителните вноски към кредитите, които са изтеглени, за да се погаси главницата по задълженията, също натежават. "Стъпка по стъпка и със затегнати колани продължаваме да вървим напред и да реализираме проекти, защото хората си плащат данъците и трябва да виждат нещо насреща. Надяваме се да виждат и смисъл да бъдат стриктни данъкоплатци", посочи кметът.

Той определи и своята цел да изпълни програмата си за управление на поне 50 или 60 процента от това, което е поел като ангажимент. "Хората казват, че 100 процента изпълнение не е реалистично, а особено при ситуацията, в която се намираме. Ако ние успеем, а аз вярвам в това и независимо от състоянието, в което се намира държавата, аз ще бъда удовлетворен. Правим го за хората и ще продължим да работим, колкото и да ни е трудно", каза още Ивайло Крачолов.

Кметът съобщи още, че първият етап от ремонта на Художествена галерия "Никола Манев" в Чирпан ще приключи до дни. Програмата, която е подготвена по случай празника на Чирпан, е разнообразна и насочена както за малките, така и за големите, а през септември в града предстои да бъдат открити три ремонтирани градски парка и едно междублоково пространство.