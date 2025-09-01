Специализирано изложение за сградно обновяване "МултиХоум" 2025 ще се проведе в рамките на Международния Технически панаир в Пловдив

Второто издание на Специализираното изложение за сградно обновяване "МултиХоум" 2025 ще се проведе от 24 до 27 септември. То ще бъде част от програмата на тазгодишния Международен Технически Панаир в Пловдив, посочиха организаторите.

По време на изложението посетителите ще получат консултация на място от енергийни експерти за възможностите да обновят своята сграда, в т.ч. за технически решения и програми за финансиране, а представители на местната власт ще разясняват реда и условията за обновяването.

На щандовете на "МултиХоум" ще присъстват и реномирани фирми изпълнители на дейности по сградно обновяване, подмяна на отоплителни уреди и инсталации, внедряване на индивидуални ВЕИ инсталации, които ще демонстрират своите продукти и услуги.

Акценти изложението ще постави още върху иновативното строителство с естествени строителни материали, екологични интериорни решения, топлоизолационни системи и строителни смеси, както и предложения на производители на алуминиева и PVC дограма.

Посетителите ще имат възможност да разгледат информационния щанд ReHABITA за консултиране за енергийно бедни домакинства и уязвими потребители. Ще бъдат представени и демонстрации на смарт технологии за управление на сгради, както и на 3D конструктивно и термографско заснемане с дрон в рамките на изложбената палата и в дворните части на Панаира.

Услугата "МултиХоум" е на Енергийна Агенция-Пловдив и Община Пловдив и насочва собствениците на жилища в цялостния процес на обновяване, свързва ги с надеждни доставчици на енергийни услуги и технологии и ги подкрепя в намиране на подходящото финансиране, посочват още организаторите.

"МултиХоум" гради доверие – между гражданите, доставчиците, местните власти, финансовите институции, за да могат те да осъществяват заедно нови проекти за цялостно сградно обновяване, съобразено с най-новите изисквания и тенденции. Само така ще може да се извървяват правилните крачки в посока постигане на енергийния преход на жилищния сектор в област Пловдив и неговото нисковъглеродно и нискоемисионно развитие", каза Лияна Аджарова, изпълнителен директор на Енергийна Агенция-Пловдив и координатор на "МултиХоум".

Първото издание на изложението беше проведено през 2024 г., като срещна над 500 граждани с енергийни експерти и над 10 фирми изпълнители и предостави над 200 безплатни енергийни консултации за посетителите.