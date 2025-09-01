Стармър направи кадрови промени на "Даунинг Стрийт", настоя, че те са преминаване към нова фаза, а не ремонт на кабинета

Британският премиер Кир Стармър направи кадрови размествания на "Даунинг Стрийт", но настоя, че представляват преминаване на правителството към нов етап, а не ремонт на кабинета, информират Пи Ей медия/ДПА.

Премиерът заяви, че иска "резултати, резултати и пак резултати", и подчерта, че не е "ядосан" от темпото на промените, които правителството му е успяло да донесе досега, но призна, че е "разочарован".

В интервю за Би Би Си Стармър заяви: "Когато поех ръководството на Лейбъристката партия, казах, че ще има три фази.

Първо трябва да се изградят основите, а след това се преминава към втората фаза. Така че това трябва да се разглежда по-скоро като преминаване към втората фаза, отколкото като преструктуриране."

На въпроса дали това е отражение на разочарованието, че не е донесъл обещаната промяна, той отговори: "Искам да стигна по-далеч и по-бързо и да, разочарован съм от това."

Той заяви, че "не е ядосан", но добави: "Разбирам разочарованието и гнева на избирателите, защото те искат промяна".

Стармър добави: "Казвам, че без всяко съмнение изпълнението на обещанията е от ключова важност и затова съм наистина доволен от днешните промени."

Изгряващата звезда на лейбъристите Дарън Джоунс ще стане главен секретар на министър-председателя в рамките на промените.

Джоунс, който беше главен секретар на Министерството на финансите, ще работи в канцеларията на Стармър на "Даунинг Стрийт" № 10 и "ще наблюдава пряко работата на цялото правителство, за да подпомогне изпълнението на приоритетите на министър-председателя" и ще присъства на заседанията на кабинета, съобщиха от "Даунинг Стрийт".

Министърът на държавното съкровище Джеймс Мъри ще го замести като главен секретар на Министерството на финансите, като фактически ще изпълнява функциите на заместник на министъра на финансите Рейчъл Рийвс.

Членът на парламента Дан Томлинсън ще замени Мъри като министър на държавното съкровище.

До това назначение се стигна, след като Стармър избра Минуш Шафик, икономист и бивш президент на Колумбийския университет в Ню Йорк, за свой главен икономически съветник. Назначението на Шафик е част от усилията за повишаване на икономическата експертност в правителството преди процедурата по разглеждането на бюджета за догодина тази есен, когато се очаква Рийвс да се наложи да вземе трудни решения относно данъците и разходите.