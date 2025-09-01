Подробно търсене

Марек загуби срещу Миньор Перник в последен мач от шестия кръг във Втора лига

Асен Даскалов
снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
01.09.2025 19:35
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига:

Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник)          1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Михаел Орачев 53, 0:2 Павлин Чиликов 63, 1:2 Мартин Кавдански 82

от неделя:
Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански)          0:2
Севлиево - Фратрия (Варна)                      0:1

от събота:
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен)     2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5

Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)         0:1 (0:0)
Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа

Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе)           1:3 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 38, 0:2 Хюсеин Кельовлуев 46, 
0:3 Радослав Апостолов 82, 1:3 Константин Димитров 88

Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:2 (0:2)
Голмайстори: 0:2 Жулиян Иванов 12 и 41, 1:2 Димитър Законов 76

от петък:
Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София)           2:1 (1:1) 
голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48

         Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               6    6   0   0    13:4    18 точки     
 2. Дунав (Русе)                  5    4   1   0     9:2    13
 3. Вихрен (Сандански)            6    4   1   1     6:3    13
 4. Янтра 2019 (Габрово)          6    3   3   0     7:4    12
 5. Пирин (Благоевград)           5    3   1   1     9:5    10
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   6    3   1   2     6:5    10
 7. Миньор (Перник)               6    1   4   1     5:5     7
 8. Черноморец 1919 (Бургас)      5    1   3   1     4:4     6
 9. Севлиево (Севлиево)           6    1   3   2     4:4     6
10. Спортист 2009 (Своге)         6    1   3   2     5:6     6
11. ЦСКА II (София)               6    2   0   4     7:10    6
12. Хебър 1918 (Пазарджик)        5    1   2   2     7:8     5
13. Марек (Дупница)               6    1   2   3     3:6     5 
14. Спартак (Плевен)              6    1   1   4     5:11    4                        
15. Лудогорец II (Разград)        6    1   0   5     6:11    3   
16. Етър (Велико Търново)         5    0   3   2     1:4     3
17. Беласица (Петрич)             5    0   2   3     2:7     2

/АВ/

