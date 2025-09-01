Марек загуби срещу Миньор Перник в последен мач от шестия кръг във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 6-ия кръг във Втора лига: Марек 1915 (Дупница) - Миньор (Перник) 1:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Михаел Орачев 53, 0:2 Павлин Чиликов 63, 1:2 Мартин Кавдански 82 от неделя: Беласица (Петрич) - Вихрен (Сандански) 0:2 Севлиево - Фратрия (Варна) 0:1 от събота: Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак (Плевен) 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 6, 2:0 Кристиян Добрев 90+5 Спортист (Своге) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0) Голмайстор: Мартин Райнов 75-дузпа Лудогорец II (Разград) - Дунав (Русе) 1:3 (0:1) Голмайстори: 0:1 Кристиян Бойчев 38, 0:2 Хюсеин Кельовлуев 46, 0:3 Радослав Апостолов 82, 1:3 Константин Димитров 88 Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:2 (0:2) Голмайстори: 0:2 Жулиян Иванов 12 и 41, 1:2 Димитър Законов 76 от петък: Пирин (Благоевград) - ЦСКА II (София) 2:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Мартин Сораков 12, 1:1 Запро Динев 37, 2:1 Светослав Костов 48 Класиране: 1. Фратрия (Варна) 6 6 0 0 13:4 18 точки 2. Дунав (Русе) 5 4 1 0 9:2 13 3. Вихрен (Сандански) 6 4 1 1 6:3 13 4. Янтра 2019 (Габрово) 6 3 3 0 7:4 12 5. Пирин (Благоевград) 5 3 1 1 9:5 10 6. Локомотив (Горна Оряховица) 6 3 1 2 6:5 10 7. Миньор (Перник) 6 1 4 1 5:5 7 8. Черноморец 1919 (Бургас) 5 1 3 1 4:4 6 9. Севлиево (Севлиево) 6 1 3 2 4:4 6 10. Спортист 2009 (Своге) 6 1 3 2 5:6 6 11. ЦСКА II (София) 6 2 0 4 7:10 6 12. Хебър 1918 (Пазарджик) 5 1 2 2 7:8 5 13. Марек (Дупница) 6 1 2 3 3:6 5 14. Спартак (Плевен) 6 1 1 4 5:11 4 15. Лудогорец II (Разград) 6 1 0 5 6:11 3 16. Етър (Велико Търново) 5 0 3 2 1:4 3 17. Беласица (Петрич) 5 0 2 3 2:7 2