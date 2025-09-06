Втородивизионният Вихрен привлече испански полузащитник

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: ОФК Вихрен Сандански /Фейсбук
Сандански,  
06.09.2025 11:47
Втородивизионният Вихрен (Сандански) привлече испанския полузащитник Антонио Котан, съобщиха от клуба в социалните мрежи.

Котан е централен полузащитник, роден през 1995 година в Оливарес (Испания).

Високият 176 сантиметра футболист е продукт на школата на Севиля, където записва срещи в Ла Лига и Лига Европа. С младежките гарнитури на Испания участва в над 10 двубоя.

В периода 2012 - 2017 година Антонио Котан е основен състезател за Севиля Б, където взема участие в над 150 мача на отбора. Следват престои в Валядолид (Испания), Химнастик (Испания), Рода (Нидерландия), Нумансия (Испания), Мелиля (Испания) и Туделано (Испания), където през сезон 2024/2025 участва в 27 срещи на отбора.

"Ръководството на Вихрен пожелава на Котан много положителни мигове със зелено-белия екип", добавиха от клуба от Сандански.

Вихрен заема трето място във временното класиране във футболната Втора лига, а в понеделник приема Пирин (Благоевград) в двубой от седмия кръг.

