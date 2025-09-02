site.btaБФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига
Българският футболен съюз (БФС) обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига.
Срещи от 7 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025/2026:
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Живко Герганов Недялков
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Севлиево
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ти: Петър Димов Аспарухов
СН: Георги Иванов Хаджийски
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Футболен клуб Миньор-Перник - Спортист 2009
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Цветан Борисов Трифонов
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Хебър 1918
ГС: Камен Ташев Терзиев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Николай Валентинов Малджански
6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Драган Кирилов Стойков
6 септември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Етър ВТ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Георги Иванов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев
6 септември 2025 г., събота, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - ОФК Беласица
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Димитър Атанасов Димитров
4-ти: Владимир Николаев Кирилов
СН: Красимир Здравков Керезов
8 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Петър Георгиев Димитров
СН: Галина Лазарова Донева
/КМ/
