Подробно търсене

БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига

Кремена Младенова
БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига
БФС обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига
снимка: Владимир Шоков/БТА (ЕД)
София,  
02.09.2025 17:19
 (БТА)

Българският футболен съюз (БФС) обяви съдийските назначения за двубоите от седмия кръг на Втора лига.

Срещи от 7 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025/2026:

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Николай Диянов Запрянов АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Живко Герганов Недялков

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Севлиево
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ти: Петър Димов Аспарухов            
СН: Георги Иванов Хаджийски

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Футболен клуб Миньор-Перник - Спортист 2009
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов          
СН: Цветан Борисов Трифонов

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Хебър 1918
ГС: Камен Ташев Терзиев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Николай Валентинов Малджански

6 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ПФК ЦСКА II ЕАД - Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ти: Петър Милков Николов      
СН: Драган Кирилов Стойков

6 септември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Етър ВТ
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Георги Иванов Иванов         
СН: Ичко Лозев Лозев

6 септември 2025 г., събота, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - ОФК Беласица
ГС:  Красен Иванов Георгиев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Димитър Атанасов Димитров
4-ти: Владимир Николаев Кирилов               
СН:  Красимир Здравков Керезов

8 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Вихрен-Сандански - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Петър Георгиев Димитров              
СН: Галина Лазарова Донева

/КМ/

Свързани новини

02.09.2025 15:40

Фратрия (Варна) се мести на стадиона на съгражданите си от Спартак, поема поддръжката на базата

Лидерът във Втора футбона лига Фратрия (Варна) ще премести домакинските си мачове на стадион ”Спартак” във Варна, съобщиха от ПФК Спартак на страницата си във фейсбук. Най-младият варненски клуб поема разходите по поддържката на стадиона на Спартак,
01.09.2025 16:21

Христо Господинов подаде оставка като старши треньор на Беласица (Петрич)

След вчерашната загуба от Вихрен с 0:2 в 6-ия кръг на първенството във Втора футболна лига , старши треньорът на на Беласица (Петрич) Христо Господинов е подал оставка, която ръководството е приело, съобщи официалната страница на "комитите".Въпреки

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:38 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация