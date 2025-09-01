Германският водещ индекс Dax се върна над психологическата граница от 24 000 пункта в първия ден на септември. След малко по-слабия август Dax започна месеца с положителен импулс и затвори с ръст от 0,57 на сто на ниво 24 037,33 пункта. Индексът на компаниите със средноголеми капитализации MDax се повиши с 0,53 на сто до 30 466,03 пункта.

Индексът на еврозоната EuroStoxx 50 нарасна с 0,29 на сто до 5367,08 пункта. В Париж CAC 40 добави 0,05 на сто до 7707,90 пункта, а в Лондон FTSE 100 приключи търговията с повишение от 0,10 на сто до 9196,34 пункта. В Швейцария индексът SMI се понижи с 0,09 на сто до 12 176,52 пункта.

Според пазарни анализатори движението на курсовете беше ограничено заради ниските обеми на търговия, тъй като фондовите пазари в САЩ останаха затворени поради официалния празник за Деня на труда.

Стратегът на капиталовия пазар Юрген Молнар от "Робомаркeтс" (Robomarkets) коментира, че за Dax е важно да задържи границата от 24 000 пункта, за да се избегне сигнал за корекция.

Експерти на "Бернекер Бьорзенбриф" (Bernecker Börsenbrief) отбелязаха, че дните след Деня на труда често са били ранен индикатор за евентуално рали в края на годината. Септември обаче традиционно се смята за слаб месец за борсите. Пазарният наблюдател Андреас Липков посочи, че в комбинация с предстоящите данни за пазара на труда в САЩ, решението на УФР за лихвените проценти и две важни дела пред Върховния съд на САЩ има предпоставки за по-голяма волатилност.

Сред отделните компании книжата на датската "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) поскъпнаха с 1,8 на сто, след като бяха публикувани данни от изследване за медикамента "Вегови" (Wegovy), показващи, че той намалява риска от инфаркт, инсулт или смърт. Според компанията лекарството постига по-добри резултати от продукт на американския конкурент "Илай Лили" (Eli Lilly).

В енергийния сектор акциите на "Йорстед" (Orsted) нараснаха с 3,6 на сто, след като стана ясно, че при планираното увеличение на капитала ще получи подкрепата на своя основен акционер "Екуинор" (Equinor). Норвежкият енергиен концерн ще запише нови акции за шест милиарда датски крони (804 млн. евро), за да запази дела си от десет процента. Акциите на "Екуинор" се повишиха с 0,5 на сто.

Акциите на британски оръжейни компании се повишиха в началото на седмицата след постигнатото споразумение за продажба на британски фрегати клас "Type-26" на Норвегия. Договорът обхваща най-малко 13 военни кораба за борба с подводници, като в първата фаза Осло ще закупи пет от тях за приблизително 11,5 милиарда евро.

Главен изпълнител по сделката е "Би Ей И Систъмс" (BAE Systems), чиито акции поскъпнаха с 1,9 на сто. Акциите на "Ролс-Ройс" (Rolls-Royce) са нагоре с 2,8 на сто, тъй като компанията ще доставя газови турбини за фрегатите.

В цяла Европа оръжейните акции също поскъпнаха на фона на намаляващите очаквания за скорошно примирие в Украйна. Книжата на германската "Райнметал" (Rheinmetall) добавиха 3,5 на сто, а тези на "Ренк" (Renk) поскъпнаха с 7,2 на сто. Повишението при "Ренк" беше подкрепено и от новината от края на миналата седмица, че основният акционер "Тритон" (Triton) е продал всичките си дялове.