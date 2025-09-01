Днес започна учебната година в Косово, съобщават медиите в страната.

Само в столицата в общо 64 училища днес учебни занятия са започнали 37 667 ученици, пише информационният портал "Калдзо".

Косовският министър на образованието в оставка Арбърие Нагавци поздрави учениците по случай новата учебна година.

"Днес започва едно ново пътешествие на знания, изпълнено с нови предизвикателства и възможности за всички наши ученици, учители и родители. Това е моментът, в който децата се завръщат в училище с усмивки, нетърпеливи да учат, да растат и да осъществяват мечтите си“, написа Нагавци във Фейсбук, цитирана от "Калдзо".

Тя призова всички в училищата заедно да създадат подкрепяща и вдъхновяваща среда, където всеки ученик се чувства ценен и мотивиран да даде най-доброто от себе си.

"Пожелавам ви да започнете тази учебна година с позитивна енергия, всеотдайност и надежда, вярвайки силно в силата на знанията си", добави тя.

В община Прищина, освен петте училища, които започнаха целодневни занятия миналата година, тази година ще бъдат добавени още седем, разположени в села около столицата на Косово.

Това е и третата година, в която косовското правителство изплаща помощи за закупуване на ученици, отбелязва порталът.

По информация на косовския вестник "Коха диторе" не всички деца са снабдени с учебници за началото на учебната година, тъй като има забавяния в изплащането на помощи от правителството, предназначени за закупуването на учебни пособия.

Според родители сумата от 80 евро, която косовското правителство е предвидило за тази цел, не покрива всички разходи по учебниците, а за семействата, които имат по няколко деца и изпитват финансови затруднения, тези помощи са от голямо значение.