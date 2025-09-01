Детският "Пирин фолк" е правилната посока за развитие на фестивала, смята председателят на фестивалното жури проф. д-р Венци Димов. На пресконференция днес той определи "Пирин фолк" като значимо събитие, защото фестивалът е запазил енергията на миналите години. Локалната, македонска, пиринска музика намери сърцата на толкова много почитатели по пътя на фестивала. С нашите песни ние сядаме на масата на хората в прекия и преносен смисъл. Те могат да се веселят с тези песни, като в същото време запазят духовната връзка. Показа се, че Детският "Пирин фолк" е правилната посока за развиване на фестивала. Децата излизат, като пеят песните на своите баби и дядовци, допълни професорът. Той поздрави колегите от селекционното жури, което е определило песните, допуснати за участие във фестивала и подчерта, че при присъждането на наградите, фестивалното жури не е имало разногласия.

Песента е това, което ни сближава. Неслучайно отличилите се като имена получиха най-много награди. Светослав Лобошки е емблема на фестивала и неслучайно негова песен получи първа награда, подчерта проф.д-р Венци Димов. Председателят на журналистическото жури Даниела Маркова също изрази мнение, че тази година Детският "Пирин фолк" е бил много силен. Участниците са представили на публиката песни, които от години не са изпълнявани и са почти забравени. Надявам се тези добри гласове, които чухме да дойдат в изпълнителското изкуство и изпълнителите от Детския "Пирин фолк", които са на 15 години, през следващата година да участват и в другите конкурси, каза Даниела Маркова.

Д-р Ваня Монева, член на фестивалното жури посочи, че е щастлива от факта, че участва за поредна година в този единствен за България фестивал. Идва едно поколение, което ни носи надежда за бъдещето. Радвам се, че децата се обръщат към автентичния фолклор, каза доктор Монева.