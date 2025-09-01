Групи на привърженици настояват ФИФА да блокира плановете за провеждане на мачове от вътрешните първенства в чужбина

Групи на привърженици написаха писмо до Световната футболна федерация (ФИФА) с настоятелни искания да блокира плановете за провеждане на мачове от вътрешните лиги в чужбина, съобщава ДПА.

Ла Лига и Серия А разкриха, че работят за провеждане на двубой извън граница през следващия сезон. Нито една от лигите не е получила зелена светлина, а групи от фенове са се свързали с ФИФА с искане тя да се намеси, за да спре създаването на това, което те описват като "опасен прецедент".

Виляреал и Барселона искат да играят мача си от лигата в Маями през декември, докато Серия А работи за провеждане на срещата между Милан и Комо в Австралия.

Изпълнителният директор на Football Supporters Europe (FSE) Ронан Евен заяви: "Преместването на мачове от местните първенства в чужбина би създало опасен прецедент, лишавайки клубовете от корените им и подкопавайки доверието на привържениците. ФИФА трябва да заеме ясна позиция, за да защити целостта и идентичността на местния футбол. Тези, които стоят зад предложенията, твърдят, че се интересуват само от еднократно събитие - твърдение, което ние отхвърляме. Ако бъде позволено, това би отворило Кутията на Пандора на хаос във футбола. Късогледите търговски интереси не могат да имат предимство пред защитата на местния футбол и общностите, от които са израснали нашите клубове".

"Потвърждаваме отново ангажимента си за конструктивен диалог с ФИФА, УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и други заинтересовани страни с общата цел да защитим дългосрочната почтеност, общностните корени и идентичността на футбола по целия свят", се казва още в писмото.

Миналата седмица писмо беше изпратено до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом от FSE, Съвета на независимите привърженици, Асоциацията на футболните привърженици на Австралия и испанската фенска група FASFE.

Привържениците твърдят, че провеждането на мачове в чужбина би подкопало феърплея, би поставило търговските интереси над спортните ценности, би отчуждило привържениците и би подкопало културната идентичност на футболните клубове, както и би създало значителни екологични и логистични тежести.

Те също така твърдят, че предложенията са в пряко противоречие с разпоредбите на ФИФА, регулиращи двубоите в чужбина.

През май миналата година Съветът на ФИФА одобри сформирането на работна група, която да разгледа преработена правна рамка, регулираща разрешаването на вътрешни мачове в чужбина. Съветът поиска всички критерии да имат предвид различни фактори, включително "дали са предвидени адекватни мерки за феновете на отборите, играещи даден мач извън територията на страната, да присъстват на срещата в страната домакин".